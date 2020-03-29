بروكسل (أ ش أ)

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية اليوم الأحد، تسجيل 1702 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 10836 حالة، وأكدت وزارة الصحة - حسبما أوردت صحيفة (ذا بروسكل تايمز) البلجيكية - تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 431 من بين ما يزيد عن 10 آلاف إصابة سُجلت حتى الآن.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ31 ألف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من 678 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 146319 شخصا في جميع أنحاء العالم إلى الآن.



وكانت العديد من المستشفيات في مختلف ربوع العالم، اتبعت المثال الإيطالي من اجل التصدي لأزمة نقص أجهزة التنفس الصناعى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث بدأت المستشفيات في استخدام اقنعة الغطس المطورة.

ووفقاً لوسائل الإعلام البلجيكية، وما برز بشكل كبير في مستشفى إيراسموس، والمرتبط بجامعة بروكسل المفتوحة ULBوالتى عقدت اتفاق مع شركة Endo Tools Therapeutics" ، التي تطور الأجهزة الطبية، لتوفير خط كامل لإنتاج هذه الأقنعة.

وتستخدم هذه الأقنعة للمرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية شديدة، والهدف منها ،هو تجنب الاضطرار إلى التنبيب الرغامي للقصبة الهوائية للمريض ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وهو يعتبر التدهور النهائي للمرض، كما يوضح فريديريك بونييه ، أخصائي العلاج الطبيعي في العناية المركزة في مستشفى إيراسموس.

وقال بونييه، انه بفضل هذا النظام ، نتجنب تدمير الحويصلات الرئوية، والتجاويف الطبيعية الموجودة في الرئتين والتي تسمح بإمداد الأكسجين في أجسامنا والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وكما هو معروف فإن الالتهاب الرئوي الناجم عن كوفيد-19 يلهب الغشاء الرئوي ويملأ هذه الحويصلات الهوائية بالسوائل .

وقال بونييه: تتطلب الحالات الأكثر خطورة تنبيب المرضى الذين يفتقرون إلى الأكسجين ووضعهم على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة.