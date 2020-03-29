وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ31 ألف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من 678 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 146319 شخصا في جميع أنحاء العالم إلى الآن.
 