وفى سياق متصل، فرضت أونتاريو غرامات باهظة على التلاعب بالأسعار وخفضت الحجم الأقصى للتجمعات مع العمل على الحد من التأثير الاقتصادي للفيروس والحد من انتشاره.. وأعلن رئيس الوزراء في المقاطعة دوج فورد أنه تم تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع إلى 5 أشخاص، وفرض غرامات كبيرة على الشركات المشاركة فى تلاعب الأسعار.