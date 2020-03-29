اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 06:54 م
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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى اليونان لـ 1156

الأحد، 29 مارس 2020 06:40 م
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى اليونان لـ 1156 كمامات للوقاية من كورونا
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الصحة فى اليونان اليوم الأحد، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات وفاة، وقال المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيودراس، فى تصريح نقلته "روسيا اليوم"، إن أغلب حالات الإصابة تم رصدها في منطقة أتيكا بالعاصمة أثينا، مضيفا أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمرض بلغ 1156 حالة.

وأشار إلى أن هناك 69 شخصا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، تحت التنفس الاصطناعي.

وذكر تسيودراس أن 6 مرضى وعمرهم المتوسط هو 71 عاما، توفوا خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن غالبيتهم كانوا يعانون من أمراض خطيرة أخرى.

وكان سوتيريس تسييودراس ممثل وزارة الصحة فى اليونان، قال أمس السبت، إن 32 شخصا توفوا بمرض كوفيد-19 .

وفرضت اليونان حظر التجول حتى أوائل أبريل كما فرضت قيودا على تنقل الأشخاص باستثناءات قليلة. وأغلقت أيضا حدودها أمام رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك رعايا إسبانيا وإيطاليا لاحتواء انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق قال وزير التنمية أدونيس جورجياديس في تصريحات تلفزيونية إنه سيتم تمديد إجراءات فرض القيود إلى ما بعد السادس من أبريل لكنه لم يخض في التفاصيل.

وقالت وزارة إدارة الأزمات إن اليونان أوقفت جميع الرحلات الجوية من هولندا حتى 15 أبريل.  

 

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