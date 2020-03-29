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إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن حساب بدل المهن الطبية بعد زيادته 75%

الأحد، 29 مارس 2020 11:26 م
إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن حساب بدل المهن الطبية بعد زيادته 75% أطباء
كتبت آية دعبس

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير كافة المعلومات الخاصة ببدل المهن الطبية:
 
1- هو بدل تم إقراه بالقانون رقم 14 لسنة 2014 .
 
2- يتم صرف بدل المهن الطبية لـ" الأطباء، التمريض، الصيادلة، العلاج طبيعى، أطباء الأسنان، فنيين المعامل، وأساتذة كليات الطب وهيئات التدريس، والأطباء البيطريين.
 
3- تم صرف البدل فى بداية إقراره على مراحل، بواقع 120 جنيهاً شهريا، اعتبارا من الأول من يناير 2014 لجميع الفئات، وتم زيادته اعتبارا من الأول من يوليو 2014، لتصرف بنسبة 65٪ من الفئات المقررة لكل منهم، ثم بدأت تصرف قيمته الحالية كاملة للمستفيدين اعتبارا من  الأول من يوليو 2015.
 
4- يمنح أعضاء المهن الطبية، فى الوقت الحالى بفئات تتراوح بين 400 جنيه، إلى 700 جنيه شهريا، وفقا للآتى:
- 700 جنيه للأطباء البشريين.
- 500 جنيه لأطباء الأسنان.
- 500 جنيه للصيادلة .
- 500 جنيه للأطباء البيطريين.
- 500 جنيه لأخصائيى العلاج الطبيعى.
- 450 جنيها لإخصائيى التمريض العالى.
- 450 جنيه للكميائيين والفيزيقيين.
- 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
 
5- تقدر قيمة الزيادة التى أقرها الرئيس، التى حددها بنسبة 75% :
- الأطباء البشريين حوالى 525، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 1225 جنيه.
- أطباء الأسنان:  375 جنيه، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 875 جنيه.
- الصيادلة: :  375 جنيه، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 875 جنيه.
- الأطباء البيطريين: :  375 جنيه، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 875 جنيه.
- العلاج الطبيعى: :  375 جنيه، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 875 جنيه.
- التمريض: :  375 جنيه، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 875 جنيه. "الحاصلين على البكالوريس".
- فنى تمريض والفنيين والكيمائيين: حوالى 300 جنيه، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 700 جنيه.
 
 

بدل المهن الطبية

قيمة زيادة بدل المهن الطبية

زيادة بدل المهن الطبية

المهن الطبية

قيمة بدل المهن الطبية

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

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