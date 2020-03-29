إصابة مواطن وزوجته فى إنقلاب سيارة بترعة جانبية أمام قرية طفنيس بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب مواطن وزوجته بكدمات وجروح فى إنقلاب سيارة ملاكى كانا يستقلانها فى ترعة جانبية أمام قرية الكوبري الجديد بقرية طفنيس المطاعنة بإسنا جنوب الأقصر، وإنتقل على الفور رجال وقيادات القرية إلى موقع الحادث قبل حظر التجوال بدقائق، وتم على الفور استضافة المواطن وزوجته لدى منزل عمدة القرية لحين تحسن حالتهما الصحية وتوصيلهم لمنزلهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إشارة من الأمير عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لقرية كيمان المطاعنة، تفيد بإنقلاب سيارة ملاكي رقم 4589 بالترعة الجانبية أمام قرية الكوبري الجديد بقرية طفنيس المطاعنة بإسنا جنوب الأقصر، قيادة المواطن "بطرس.ص.ع" المقيم بمركز أرمنت مما أدى لإصابته زوجته بإصابات طفيفة،، كما قام محمود عثمان عمدة القرية بااستضافتهما، وقام الأهالي بمساعدة الوحدة المحلية باستخراج السيارة من المياه.

وكان قد قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة للمرور على سوق المواشي بإسنا حيث تلاحظ وجود عدد قليل من المواطنين بغرض الإتجار في المواشى، وعلى الفور تم فض وإخلاء المنطقة من المواطنين، مشددا على عدم العودة مرة أخرى، وذلك بناءً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ ما جاء بتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن إيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية لحين إشعار جديد، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعقد رئيس مركز ومدينة إسنا، اجتماع بحضور رؤساء القرى ونواب المركز بالقاعة الكبرى بديوان مركز ومدينة إسنا، وذلك لمناقشة عدة موضوعات من أهمها إلتزام المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الحظر وفض أي تجمعات أو إقامة أي حفلات زفاف، وإيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية لحين إشعار جديد، مشدداً على الحضور بالإهتمام بمستوى النظافة وتفريغ الحاويات أولاً بأول، وذلك تجنباً لنقل أى عدوى وحفاظا على صحة وأرواح المواطنين.