اليوم السابع
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إصابة عسكريين اثنين فى كوريا الجنوبية مرة أخرى بعد شفائهما من كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 08:07 ص
إصابة عسكريين اثنين فى كوريا الجنوبية مرة أخرى بعد شفائهما من كورونا الجيش الكورى الجنوبى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاحد، الإبلاغ عن إصابة عسكريين اثنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد الإعلان عن شفائهما من المرض بشكل تام، ووفقا للوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - فإنه جرى تأكيد إصابة ضابط جيش فى قاعدة "يونجين" العسكرية، التى تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة سول، ومقاول تابع للقوات الجوية فى مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد أثناء خضوعهما للحجر الصحى الوقائى بعد مغادرتهما المستشفى.
 
وقد جرى الإعلان عن شفائهما التام من الفيروس فى 20 من الشهر الجارى، ويخضع كلاهما للحجر الصحى فى المستشفى منذ الجمعة الماضية، وفقا للوزارة.
 
كما أعلت القوات المسلحة فى كوريا الجنوبية، عن 39 حالة إصابة فى سكناتها العسكرية، بما يشمل 30 حالة شفيت تماما من الإصابة.
 
ويخضع حاليا 1,920 شخص فى الخدمة للحجر الصحى فى سكناتهم كتدبير احترازى، من بينهم بلغ عدد من ظهرت عليهم أعراض الإصابة أو تواصلوا مع مرضى مؤكدين 180 شخصا، فى حين زار الباقون مدينة دايجو الجنوبية الشرقية أو مقاطعة كيونج سانج الشمالية أو دولة أجنبية متضررة من الفيروس.
 

كوريا الجنوبيه

الجيش الكورى

كورونا

فيروس كورونا

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