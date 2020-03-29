رام الله (أ ش أ)

أصيب صياد فلسطينى بجروح إثر إطلاق بحرية الاحتلال الإسرائيلى رصاصها عليه، قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أن "الصياد أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال أثناء ممارسته مهنة الصيد في بحر منطقة السودانية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ، مشيرة إلى أن زوارق بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى،أقدمت على فتح بعض البوابات الحديدية، المقامة جنوب مدينة قلقيلية، بالضفة الغربية، اليوم الأحد، بشكل أربك عمل الأطقم الأمنية والطبية الفلسطينية التى تعمل على استقبال العمال وإخضاعهم للفحص؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة - في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الاحتلال يستهدف بهذه الخطوة ضرب الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الصحة في محاصرة فيروس "كورونا" من خلال فحص العمال القادمين، واخضاعهم للحجر المنزلي.

ودعا المواطنين الفلسطينيين خاصة العمال إلى توخي الحذر، والالتزام بقرارات الحكومة الفلسطينية في هذا الصدد