اليوم السابع
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إسرائيل تستعد للإفراج عن 50 سجينا جنائيا بسبب كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 07:33 م
إسرائيل تستعد للإفراج عن 50 سجينا جنائيا بسبب كورونا سجون إسرائيل
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية، نيتها الإفراج عن أول خمسين سجينا جنائيا خلال الساعات القادمة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر روسيا اليوم فى خبر عاجل.
 

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن "السجناء الخمسين سيقضون بقية محكوميتهم في منازلهم، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون بسبب كورونا".

 

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن "السجناء الذين سيفرج عنهم هم من الذين صدر بحقهم حكم لأربع سنوات وأقل، وتبقى شهر واحد لإنهاء محكومياتهم".

 

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم الأحد، تسجيل 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 3865 حالة بينهم 66 في حالة خطيرة، وعدد الوفيات وصل إلى 12 حالة.شدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة تنسيق على مستوى عالمى، لتطوير لقاح لمقاومة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام.

 

وقال مدير منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"نحن بحاجة إلى تنسيق عالمي لتطوير لقاح كوفيد 19، منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام والعمل مع "جافى" لإنقاذ الأرواح، ونرحب بدعم G7، وقمة العشرين والسعودية على رأسها".

 

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة.

 

وخاض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وهو تحدى أطلقته منظمة الصحة العالمية على منصات  التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم ضمن إحصائيات وارتفاع للضحايا لا يتوقف.

 

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو خلال مشاركته فى تحدى الأيدى النظيفة "Safe Hands Challenge"، بهدف تشجيع الناس على المشاركة فى التحدى والحرص على نظافتهم لتجنب الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، كما نشر مقطع تدوينة رشح فيها عدد من قادة وزعماء العالم للمشاركة فى التحدى ليكونوا قدوة للشعوب.


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