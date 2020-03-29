اليوم السابع
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إدارة الأزمات والكوارث بالأقصر تخصص "خط ساخن" لتلقى شكاوى المواطنين طوال اليوم

الأحد، 29 مارس 2020 08:27 م
إدارة الأزمات والكوارث بالأقصر تخصص "خط ساخن" لتلقى شكاوى المواطنين طوال اليوم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث محسن الشامي، أنه تم تخصيص خط ساخن مزود بخاصية "واتس آب" بغرفة عمليات محافظة الأقصر، لتلقي جميع البلاغات والشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، موضحاً أن رقم الخط الساخن هو (01020377777)، لافتا إلى أن ذلك يأتى تزامنا مع كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين.

وأوضحت محافظة الأقصر أنه فى إطار تطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، تم تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة، والتى تتضمن: (حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها، وتغلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).

وأضافت محافظة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه من ضمن القرارات التى سيتم تطبيقها بدءاً من اليوم مايلى:- (غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، وتعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، وغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، وتعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس، وتستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية وكذا صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).


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