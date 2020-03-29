اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أوامر بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء فى الجيش السورى

الأحد، 29 مارس 2020 11:03 ص
أوامر بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء فى الجيش السورى الجيش السورى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء.

ويشمل الأمران الضباط الاحتياطيين ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها "أصدرت أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء اعتبارا من 7 نيسان 2020 للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 1 نيسان 2020".

ولفت البيان إلى أن إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء "للأطباء البشريين الأخصائيين يصدر بأمر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1-1-2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان 2020.. ولصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني الملتحق الحاصلين على نسبة معلولية 30 بالمئة مع استبعاد من له دعوة".

 

سوريا

الجيش السورى

القوات المسلحة السورية

الحكومة السورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش السورى يفتح مستشفياته لعلاج المصابيين بفيروس كورونا بعد تدمير الإرهابيين للمستشفيات.. إعداد خطة وطنية لمجابهة الفيروس.. ومراقبون: الجزء الخاضع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية الأكثر عرضة للإصابة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:30 م

الجيش السورى يعلن وقف السوق إلى الخدمة مؤقتا بسبب الأوضاع الصحية فى العالم

السبت، 21 مارس 2020 02:00 ص

خسائر أردوغان في دمشق.. الجيش السورى يقضي على مجموعة لمرتزقة لـ"الديكتاتور العثمانى" خرقت اتفاق وقف القتال.. قتلى وإصابات بين القوات التركية بهجوم على رتل عسكري بإدلب بشمال سوريا

الخميس، 19 مارس 2020 09:00 م

الجيش السورى يقضي على مجموعة لمرتزقة لـ"أردوغان" خرقت اتفاق وقف القتال

الخميس، 19 مارس 2020 03:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة