أضرار الإفراط فى تناول السكر أهمها الإصابة بالاكتئاب والسمنة

كتبت هند عادل

الافراط فى تنأول السكر هو سبب رئيسى للسمنة والعديد من الأمراض المزمنة مثل داء السكرى من النوع 2 وهناك اضرار بالغه ممكن أن تؤثر على صحه الآنسان نتجية الافراط فى تنأول السكر ويجب الحظر من ذلك وفقا لما أكده موقع healthline،

اضرار الإفراط فى تناول السكر



يسبب زيادة الوزن



ترتفع معدلات السمنة فى جميع أنحاء العالم ويُعتقد أن السكر المضاف خاصة من المشروبات المحلاة بالسكر هو أحد الجناة الرئيسيين، فالمشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر والشأى الحلو مليئة بألفركتوز ، وهو نوع من السكر البسيط، ويزيد استهلاك ألفركتوز من الشعور بالجوع والرغبة فى تنأول الطعام أكثر من الجلوكوز وهو النوع الرئيسى من السكر الموجود فى الأطعمة النشوية

بالإضافة إلى ذلك ، قد يتسبب الاستهلاك المفرط للفركتوز فى مقأومة الليبتين وهو هرمون مهم ينظم الجوع ويطلب من الجسم التوقف عن الأكل، بمعنى آخر

أيضًا يرتبط شرب الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة كمية الدهون الحشوية وهو نوع من دهون البطن العميقة المرتبطة بحالات مثل مرض السكرى وأمراض القلب .

يزيد من خطر الإصابة بداء السكرى من النوع 2



على الرغم من وجود أسباب عديدة للإصابة بمرض السكرى من النوع 2 هناك صلة واضحة بين الاستهلاك المفرط للسكر وخطر الإصابة بداء السكري، تعتبر السمنة التى غالبًا ما تنتج عن استهلاك الكثير من السكر أقوى عامل خطر لمرض السكري

والأكثر من ذلك أن الاستهلاك المرتفع للسكر لفترات طويلة يدفع مقأومة الأنسولين وهو هرمون ينتجه البنكرياس والذى ينظم مستويات السكر فى الدم، تؤدى مقأومة الأنسولين إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم وتزيد بشدة من خطر الإصابة بداء السكري.

وأوضح تقرير healthline أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات المحلاة بالسكر ، بما فى ذلك عصير ألفاكهة ، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى .

وقد يؤدى النظام الغذائى الذى يحتوى على نسبة عالية من السكر إلى السمنة ومقأومة الأنسولين وكلاهما من عوامل الخطر لمرض السكرى من النوع 2.

يزيد من خطر الإصابة بالسرطان



قد يؤدى تنأول كميات مفرطة من السكر إلى زيادة خطر الاصابه ببعض أنواع السرطان، حيث يمكن لنظام غذائى غنى بالأطعمة والمشروبات السكرية أن يؤدى إلى السمنة ، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان، علأوة على ذلك فإن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر تزيد من الالتهاب فى الجسم وقد تسبب مقأومة الأنسولين ، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان .

يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب



النظام الغذائى الصحى يمكن أن يساعد فى تحسين المزاج، وبالمقابل فإن النظام الغذائى الغنى بالسكر المضاف والأطعمة المصنعة قد يزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.

حيث ارتبط استهلاك الكثير من الأطعمة المصنعة ، بما فى ذلك المنتجات عالية السكر مثل الكعك والمشروبات السكرية ، بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب

يعتقد الباحثون أن تقلبات السكر فى الدم ، وعدم انتظام التهاب الناقل العصبى والالتهاب قد تكون جميعها أسبابًا لتأثير السكر الضار على الصحة العقلية.