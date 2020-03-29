اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أصغر مصاب..إصابة رضيع عمره شهر بفيروس كورونا فى إيران

الأحد، 29 مارس 2020 09:52 ص
أصغر مصاب..إصابة رضيع عمره شهر بفيروس كورونا فى إيران رضيع - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية فى إيران بمدينة جنابادى جنوب اقليم خراسان رضوى، جواد باذلى، عن إصابة رضيع يبلغ من العمر 35 يوما، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجاءت نتيجة فحوصه ايجابية للمرض بعد ظهور أعراض الاصابة عليه، وتم نقله للمستشفى.

 

ووفقا لوكالة تسنيم، قال باذلى أن الإصابة بكورونا فى هذا العمر نادرة، لافتا إلى إصابة طفل أيضا يبلغ من العمر 3 سنوات فى منطقة جناباد وتماثله للشفاء.

 

وكانت اعلنت أمس وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت الإصابات 35 ألفا و408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

 

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 11679، فى حين يبقى 3206 مصابين في حالة صحية حرجة.

 

وقال متحدث وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن البلاد فى مرحلة إدارة مرض كوفيد 19 الآن، مقارنة بإحصائيات العالم الخارجى، مؤكدا أن بلاده ستدخل خلال الأسابيع المقبلة مرحلة احتواء المرض.

 

بدوره، كشف الرئيس حسن روحانى عن تفاصيل جديدة لخطة قدمتها وزارة الصحة الإيرانية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تبنى الخطة الجديدة على أنه فى حال أدرك الشخص إصابته بفيروس كورونا فعليه أن يبعد نفسه عن المجتمع أسبوعين ويفرض حجر صحى بشكل أو بأخر على نفسه.

 

وبحسب وكالة تسنيم، كشف روحانى تخصيص 20% من الموازنة العامة للبلاد لمكافحة كورونا، أى 100 ألف مليار تومان مشيرًا إلى أن الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90%من تكاليف العلاج لمرضى كورونا.

 

ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى كما تواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.


ايران

كورونا

فيروس كورونا فى ايران

تفشي كورونا فى ايران

رضيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابة شقيق الرئيس الإيرانى الأسبق خاتمى بفيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 08:40 م

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 08:32 م

عاصفة كورونا لا تهدأ فى إيران.. 2517 وفاة وأكثر من 35 ألف إصابة.. الصحة: الأسابيع المقبلة سندخل مرحلة احتواء المرض.. وروحانى يكشف تفاصيل خطة "التباعد الاجتماعى" وتخصيص 20% من الموازنة لمكافحة الفيروس

السبت، 28 مارس 2020 06:30 م

مسئول إيرانى: وفاة 600 حالة مشتبه فى إصابتها بكورونا حتى الآن فى خراسان رضوى

السبت، 28 مارس 2020 05:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة