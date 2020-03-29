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أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

الأحد، 29 مارس 2020 08:00 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها مجمع استهلاكى أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، بمحافظتى القاهرة والجيزة، وجاءت كالتالى:
 
  1. - الطماطم بسعر من 5 الى 6 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ4.75 جنيه والبصل بـ 5.5 جنيه.
  2. - الكوسة بـ4 جنيهات للكيلو والجزر بـ6.5 جنيه والخيار بـ6.5 جنيه.
  3. - البذنجان الرومى بـ7.25 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ11 جنيها.
  4. - الفلفل البلدى بـ9.25 جنيه للكيلو والليمون 17 جنيها.
  5. - الفاصوليا بـ14.25 جنيه للكيلو.
  6. - البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدى 4.5 جنيه والقرنبيط الواحدة بـ10 جنيهات.
  7. -اليوسفي البلدى 9.5 والتفاح البلدى 24 جنيها والتفاح المستورد 21 جنيها والجوافة 11.5 جنيه.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة، وذلك فى إطار الدور التي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق.

وشدد المصيلحي، على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة، مؤكدا انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.
 

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