أخبار مصر.. حد أقصى 10 آلاف جنيه يوميا للسحب والإيداع لفترة مؤقتة

نشر اليوم السابع، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى 10 آلاف جنيه للسحب والإيداع اليومى، لفترة مؤقتة، حرصا على سلامة المواطنين، فضلا عن تقارير من كل دول العالم بشأن فيروس كورونا، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.



الحكومة تنفى إلغاء الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل ( الأولى والثانية والثالثة ) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن

وقال المركز الاعلامى ، أن الوزارة أوضحت أن ما تم إلغاؤه هو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" وضم درجاتها لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثانى، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية بالجامعات عقب انتهاء فترة التعليق، مع عقد الامتحانات بدءاً من 30 مايو المقبل،كما تم التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020.

القضاء الإدارى يرفض وقف ترخيص كتب الفقه الأربعة.. والمحكمة: اختصاص الأزهر



قضت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولي حقوق وحريات"، بعدم قبول دعوى تنقية وإدراج كتب فقه المذاهب الأربعة علي جدول أعمال مجمع البحوث الاسلامية لمراجعتها وتحقيقها وتجريدها من الفضول والشوائب، والمطالبة أيضًا بوقف العمل ببعض الفتاوى الفقهية، ووقف تراخيص طباعة كتب الفقه علي المذاهب الأربعة، وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها إلغاء تدريس فقه المذاهب ومنع طبعه، ومنع فقه ابن تيمية، لانتفاء القرار الإدارى، وأمرت المحكمة بتحميل المدعين المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشار سامى عبد الحميد .

وتبين للمحكمة، أن الأزهر الشريف أحال الملاحظات التى أبداها المدعون علي كتب فقه المذاهب الأربعة، وابن تيمية الواردة بصحيفة الدعوى، وكتاب المدعي الأول "إضلال الأمة بفقه الأئمة"، الي مجمع البحوث الإسلامية ولجانه وبعض أعضائه المختصين من علماء الأزهر والذين تدارسوا تلك الملاحظات وهذا المؤلف، وأبدت اللجنة وعضو المجمع رأيهم فيها، بل وقاموا بالرد علي ما ورد به من ملاحظات بما يملكون من علم وتخصص في هذا المجال .

الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع حرارة الجو يصل 5 درجات ونشاط رياح يصل للعاصفة



كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بداية من اليوم تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية .

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع سيكون تدريجيا ويستمر خلال 72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أن الارتفاع سيكون بمعدل 5 درجات .





إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا



أجابت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن الكثير من الأسئلة الشائعة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد من حيث نسب الشفاء واستعدادات مصر للتصدى للفيروس، وإن كان قد تم التوصل إلى لقاح لهذا الوباء أم لا.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن العالم يشهد حاليا 600 ألف إصابة بفيروس كورونا، منهم 100 ألف فى دولة واحدة، وهناك دولة سجلت ألف وفاة فى يوم واحد فقط، وتابعت: "هناك تصاعد فى الحالات المصابة، وقالت إن أول 100 ألف حالة إصابة كانت فى 66 يوما وآخر 100 ألف حالة تمت فى يوم واحد فقط.





"اليوم السابع" يستعرض أبرز تصريحات وإجابات وزيرة الصحة عن عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ف مصر.



عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 149 ألف حالة والوفيات 31 ألف

أفادت مصادر إعلامية اليوم الأحد، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم تجاوز 149 ألفا، فى حين بلغت الوفيات 31 ألف حالة، وفى وقت سابق وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لدول مجموعة العشرين على التزامها بمساعدة العالم في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد كوفيدـ19، وإنقاذ الاقتصاد العالمي، وتوجيه سلاسل التوريد لمحاربة الفيروس.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و11 يومًا لوصول الحالات إلى 200 ألف.

البنك المركزى يضع حدا أقصى 10 آلاف جنيه يوميا للسحب والإيداع لفترة مؤقتة



قال البنك المركزى، إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.

وأضاف البنك المركزى أنه، دعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا



كشفت وزارة الصحة عن سلسلة من الأخطاء التى لابد من تجنبها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأولها استخدام اليدين عن السعال أو العطس بدلاً من الكوع، بالإضافة إلى عدم غسيل الأيدى بعد العطس والسعال، وكذلك عدم لمس العينين والأنف والفم بدون نظافة اليد.



ونصحت وزارة الصحة بعدم التواجد فى تجمعات وعدم الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، فضلا عن الاعتماد على نظام غذائى غير صحى والاستمرار فى تدخين الشيشة .



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.





وفاة أول رضيع جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة



توفى أول رضيع أمريكى فى ولاية إلينوى جراء إصابته بفيروس كورونا، وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر - فى مؤتمر صحفى وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إدارة الصحة العامة فى الولاية، إلى أن عمر الطفل الذى توفى أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا.

يذكر أن، عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة بلغ الألفين بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

اطمنوا جميع السلع متوفرة.. التموين تقرر صرف حصة يومين من الدقيق اضافية للمخابز اعتبارا من الأحد.. وعمل منافذ المجمعات الاستهلاكية من 7 صباحا حتى 7 مساء.. شعبة المخابز: انتاج 270 مليون رغيف يوميا



تواصل غرف عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين متابعة اليات عمل جميع المديريات على مستوى الجمهورية للتأكد من انتظام عمل المنشآت التموينية والمخابز وتوفير السلع والمخابز المدعم للمواطنين إنه فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين من أى تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد ،أصدر الوزير قرارا بصرف حصة يومين من الدقيق اضافى للمخابز كمخزون، كما يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية " قطاع عام و قطاع خاص " طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن .

وستقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصة يومان كرصيد بالمخابز مقدما وطبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التى صرفها للمخايز يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، أو أخر يوم عمل للمخبز وشحنها إلى شركات المطاحة حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز ، وعلى أن يتم إتاحة صرف اليومين على النظام بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 مارس المقبل ،كما ستقوم المطاحن التموينية بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومان كأرصدة بالمخابز مقدما لمرة واحدة وذلك من أرصدة الأقماح التى تم تعزيز المطاحن بها طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من شركة تطبيقات الكروت الذكية " سمارت " وذلك بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 مارس المقبل ، مع قيام المخابز بتدوير هذةالأرصدة والمحافظة عليها مع استمرار الصرف للمخابز بصفة يومية طبقا للنظام المعمول به حاليا.





"الطعام الصحى يقوى المناعة" ..ماذا تأكل خلال فترة وجودك فى المنزل لمواجهة كورونا.. تناول الأطعمة الطازجة .. واحرص على السوائل..وقلل من السكر والملح.. اكثر من الخضراوات والفواكه المحتوية على الألياف



قالت منظمة الصحة العالمية، بما أن البلدان تتخذ تدابير أقوى لاحتواء انتشار فيروس كورونا COVID-19، فإن العزل الذاتي، وإغلاق بعض أماكن العمل المؤقت، وأيضا البقاء فى المنزل للتباعد الاجتماعى لمنع الاصابة بفيروس كورونا فإن تلك الإجراءات ربما تؤثر على الممارسات العادية المتعلقة بتناول الأغذية، حيث يُطلب من الأفراد الأصحاء، وكذلك أولئك الذين تظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة البقاء في المنزل.

وأضافت المنظمة، في بعض البلدان، تكون المطاعم وعروض الوجبات الجاهزة محدودة، وتقل بعض العناصر الطازجة.

أوضحت، إن التغذية الجيدة أمر بالغ الأهمية للصحة، خاصة في الأوقات التي قد يحتاج فيها جهاز المناعة للدفاع عن مهاجمة الفيروس، قائلة : قد يحد الوصول المحدود إلى الأطعمة الطازجة من فرص الاستمرار في تناول نظام غذائي صحي ومتنوع، وهو ما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة استهلاك الأطعمة المصنعة، والتي تميل إلى أن تكون عالية في الدهون والسكريات والملح، ومع ذلك، حتى مع المكونات القليلة والمحدودة، يمكن للمرء الاستمرار في تناول نظام غذائي يدعم صحة جيدة.





الإسكان تقرر تثبيت سعر المتر للوحدات السكنية بـ17 مدينة جديدة حتى نهاية 2020



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار التعامل بذات الأسعار للمتر المربع للوحدات بمشروعات (سكن مصر – دار مصر، –(JANNA حتى 31/12/2020، بمدن (15 مايو – السادات – حدائق أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب – أكتوبر الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – مدينة ناصر "غرب أسيوط" – دمياط الجديدة – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد)، وتستكمل باقى الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وقال الدكتور عاصم الجزار: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على إقرار عددٍ من الضوابط والمقترحات فيما يخص التعامل مع الأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمي 77، و230، لسنة 2017، بمدينة الشيخ زايد، مقابل تغيير نشاط هذه المساحات من زراعي إلي عمراني (سكني فقط)، وكذا توصيل المرافق الرئيسية على حدود قطعة الأرض الكبيرة وذلك بالأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين.





جهاز تنمية المشروعات يقرر تأجيل أقساط القروض دون تحميل المستفيدين فوائد



تماشياً مع توجهات الدولة في مواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كرونا، وأثر تلك التداعيات على بعض الأنشــطة الاقتصادية الخاصة بالمشروعات الصغيرة الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر، اجتمعت لجنة الإدارة العليا للجهاز برئاسة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حيث تم إقرار العديد من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة الممولة بشكل مباشر من الجهاز مع التأكيد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لعملاء الإقراض المباشر لتمكينهم من مواجهة تلك الظروف.

انتحار وزير مالية ولاية هيسن توماس شيفر الألمانية فى ظروف غامضة



نقلت صحيفة دويتشه فيلة الألمانية، صباح اليوم، خبر انتحار وفاة وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر، حيث أكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى انتحار وفق المحققين، بينما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن جثة شيفر(54 عاما) وُجدت على سكة قطار سريع بمدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن في جنوب غرب ألمانيا.

وأثارت الوفاة المفاجئة للوزير شيفر المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل "المسيحي الديمقراطي"، صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، خصوصا أن البلاد تجتاز أزمة انتشار فيروس كورونا، وكان الرجل يعدّ أبرز خليفة لرئيس وزراء الولاية الحالي فولكر بوفييه الذي قال إنه كان يعتزم لقاءه ظهر اليوم الأحد لبحث سبل مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في الولاية.

لو هتشتغل من البيت .. هكذا يمكنك زيادة سرعة الإنترنت فى المنزل



يعمل الكثير من الأشخاص من المنزل هذه الأيام، وقد يكتشفون أن اتصال الإنترنت لديهم ليس بالسرعة التي يحتاجون إليها، مما يؤثر على أداء عملهم، لذلك فإذا كنت غير متأكد من مدى سرعة الإنترنت لديك، يمكنك إجراء اختبار سرعة للحصول على أرقام أكثر دقة، وتذكر أن إجراء الاختبار عدة مرات على مدار اليوم سيمنحك معلومات أفضل عن متوسط سرعة الاتصال،.

وفيما يلي سنتعرف على كيفية زيادة سرعة اتصال الإنترنت أثناء العمل من المنزل:

1- إعادة تشغيل جهاز التوجيه:

يتيح لك إعادة تشغيل جهاز التوجيه حل الكثير من المشاكل خاصة للشبكة المنزلية، كل ما عليك فعله هو فصل جهاز التوجيه من جميع الأجهزة المتصلة ثم من مصدر الطاقة الخاص به، والانتظار لمدة دقيقة تقريبًا لإيقاف تشغيل كل شيء تمامًا، ثم إعادة توصيل جهاز التوجيه بمصدر الطاقة.





من الرياضيين لـ" أطباء مصر" :شكرا جنود الصف الأول ضد كورونا.. الحضرى:موجودون فى المستشفيات 24 ساعة و إحنا بالبيت .. أسامة حسنى يشيد بمبادرة اليوم السابع ويؤكد:الأطباء بحالة حرب .. طارق السيد: يخاطرون بحياتهم



يواصل أطباء مصر مجهوداتهم الجبارة فى بلدهم لمواجهة الخطر الذي يهدد العالم أجمع وهو فيروس كورونا وحرص الرياضيين ولاعبى كرة القدم تحديدا على دعم مبادرة اليوم السابع لتوجيه الشكر لأطباء وتمريض مصر الذىن يبذلون مجهودات كبيرة لايقاف خطورة هذا الفيروس :

الحضري : " الله يكون فى عونكم ونشكركم على ما تبذلوه"

وجه عصام الحضري حارس مرمى الأهلي و الزمالك و منتخب مصر السابق رسالة شكر لأطباء مصر لبذلهم قصارى جهدهم من أجل مواجهة فيرس كورونا ومنعه من الإنتشار في مصر، والعمل علي مساعدة المصابين للشفاء من الوباء المتفشي

قال الحضرى فى رسالته التي جاءت ضمن مبادرة اليوم السابع لتوجيه الشكر لأطباء مصر: "إلى كل أطباء مصر، بشكركم والله يكون فى عونكم، احنا قاعدين في بيوتنا وسط عائلاتنا وانتم فى كل المستشفيات واقفين جنب كل الناس المريضة، علي مدار الفترة الحالية، اتمني لكم السلامة والتوفيق".