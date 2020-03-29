أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها قرار البنك المركزى بوضع حد أقصى 10 آلاف جنيه يوميا للسحب خلال لفترة مؤقتة، واستثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع، ونفى الحكومة إلغاء الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد، وأحمد فتحى يطلب 32 مليون جنيه للتجديد للأهلى

البنك المركزى يضع حدا أقصى 10 آلاف جنيه يوميا للسحب لفترة مؤقتة.. ويستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع



البنك المركزي المصري

قال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.

الحكومة تنفى إلغاء الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد



مجلس الوزراء - ارشيفية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل ( الأولى والثانية والثالثة ) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

البابا تواضروس: كورونا حركة إيقاظ من الله للإنسان ..ولنتحمل من أجل السلامة



قداسة البابا تواضروس الثانى

اعتبر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن وباء كورونا حركة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب الضعف الأخلاقي والفساد مثل الإلحاد والشذوذ الجنسى.

الإسكان تقرر تثبيت سعر المتر للوحدات السكنية بـ17 مدينة جديدة حتى نهاية 2020



الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار التعامل بذات الأسعار للمتر المربع للوحدات بمشروعات (سكن مصر – دار مصر، –(JANNA حتى 31/12/2020، بمدن (15 مايو – السادات – حدائق أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب – أكتوبر الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – مدينة ناصر "غرب أسيوط" – دمياط الجديدة – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد)، وتستكمل باقى الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

الصحة السعودية: 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و96 حالة إصابة



متحدث الصحة السعودية

أعلنت الصحة السعودية اليوم الأحد رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 8 حالات.

فيديو وصور.. وزير النقل يتابع حركة القطارات بمحطة مصر ويختبر انتظام تقاطر المترو.. الوزير يطالب الركاب بارتداء الكمامات وعدم الخروج إلا للضرورة.. ويحذر شخص يدخن: بلاش السجاير لو مت مش هتلاقى حد يمشى فى جنازتك



وزير النقل يتابع حركة القطارات بمحطة مصر

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل حركة القطارات فى محطة مصر وتابع انتظام الحركة وإجراءات الهيئة لتطهير وتعقيم القطارات، وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال نظافة المحطات والقطارات، وكلف وزير النقل باستكمال القطارات التى بها ركاب حجزت تذاكر مسبقة حتى أسوان رحلاتها مباشرة دون توقف حتى لو جاءت فترة حظر التجوال مع التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتوصيل المواطنين للمناطق المتجهة إليها وحجزت تذاكر مسبقة قبل فترة حظر التجوال.

القوات المسلحة تعقم العتبة وحى الموسكى للوقاية من كورونا



القوات المسلحة

تماشياً مع حزمة القرارات التى أقرتها الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكلاً من ميدان العتبة وحى الموسكى ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد والمسرح القومى وميدان وجراج الاوبرا وشارعى عبد العزيز والجيش والشوارع الجانبية المحيطة التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر ، فضلاً عن تطهير وتعقيم شارع الأزهر وميدان الحسين والمنطقة المحيطة بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه ، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية .

قرار جمهورى بتدشين ميدالية تذكارية لليوبيل الفضى للهيئة الهندسية



الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 140 لسنة 2020 بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الفضى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كورونا انترناشونال ميتر.. العالم يسجل 680 ألف إصابة.. الولايات المتحدة تتخطى إيطاليا وتسجل أعلى نسبة عالميا فى الإصابة بالوباء.. والصين تتربع على عرش التعافى من الفيروس ومصر تسجل وفيات بواقع 6.3% من المصابين



فيروس كورونا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم لـ680 ألفا و583 مصابا وكان عدد المتعافين 146 ألفا و366حالة بينما سجل العالم 31 ألف و914 حالة حتى الآن.

مسئول طبى أمريكى يتوقع وصول عدد الوفيات فى بلاده بسبب كورونا إلى 100 ألف



كورونا

توقع مدير مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، أن يتخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، 100 ألف متوف، وأن يصل عدد الإصابات إلى الملايين، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية قبل قليل، دون التطرق لتفاصل أخرى.

رئيس جامعة حلوان: رفع الحجب عن نتيجة 30ألف طالب وتأجيل سداد الرسوم حتى عودة الدراسة.. ماجد نجم: لا تكليفات ولا أعمال سنة للطلاب وإلغاء الامتحانات التجريبية فى الكليات العلمية.. و54ألف طالب سجلوا بالموقع.. فيديو



جامعة حلوان ورئيس الجامعة وطلاب جامعيين

قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان ، إنه على مدار الأيام الماضية كان يتابع كل تعليقات أعضاء هيئة التدريس والطلاب على مواقع التواصل وكافة التساؤلات، موضحا أن كان هناك بعض الشكاوى بالنسبة لحجب النتائج بسبب عدم تسديد الرسوم الدراسية وتم إصدار قرار لرفع الحجب عن جميع النتائج المحجوبة بالكليات لجميع الطلاب دون النظر لسداد المصروفات من عدمه وسيكون هناك ترتيبات خاصة بشأنه بعد عودة الدراسة.

الداخلية تعلن مقتل عنصرين إجراميين شقيقين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالفيوم



أحد العناصر الإجرامية المقتولة

لقي اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالفيوم مصرعهما فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة لاسيما فى مجال القتل والسرقات بالإكراه وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

من الرياضيين لـ" أطباء مصر": شكرا جنود الصف الأول ضد كورونا.. الحضرى: موجودون فى المستشفيات 24 ساعة و إحنا بالبيت.. أسامة حسنى يشيد بمبادرة اليوم السابع.. ويؤكد: الأطباء بحالة حرب.. طارق السيد: يخاطرون بحياتهم



أطباء مصر

يواصل أطباء مصر مجهوداتهم الجبارة فى بلدهم لمواجهة الخطر الذي يهدد العالم أجمع وهو فيروس كورونا وحرص الرياضيين ولاعبى كرة القدم تحديدا على دعم مبادرة اليوم السابع لتوجيه الشكر لأطباء وتمريض مصر الذىن يبذلون مجهودات كبيرة لإيقاف خطورة هذا الفيروس.

كورونا يصيب إسرائيل بالذعر.. نتنياهو يأمر بفتح "خندق قيادة الدولة" بالقدس.. ويدرس فرض حالة الطوارئ الشاملة على دولة الاحتلال.. وصحة تل أبيب تعلن وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس المميت لـ3640 مصابا



نتنياهو يحارب كورونا بعد تفشى الوباء بإسرائيل

مع ارتفاع وتيرة الإصابات بين الإسرائيليين والتى بلغت أمس السبت لـ3460 حالة ووصول عدد الوفيات إلى 10 وفيات في جائحة اعتبرتها وسائل إعلام إسرائيلية الأضخم ، وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر بفتح ما يسمى بـ"خندق قيادة الدولة" بمدينة القدس فى حالة الطوارئ وهو مخصص لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل.

علماء يوضحون مدة بقاء كورونا على الجسم.. جلدك وشعرك وضوافرك وملابسك وحذائك قد يحملون الفيروس.. ويؤكدون: يظل فترة طويلة تكفى لانتقاله من شخص لآخر.. الأظافر الإكريليك بيئة خصبة له.. ويظل على حذائك 5 أيام



فيروس -كورونا

هل فكرت من قبل أن فيروس كورونا قد يبقى عالقاً على شعر رأسك أو بشرتك أو أظافرك أو حتى الملابس التى ترتديها؟ لذا انتبه جيداً لا ترفع يديك لتضعها على أنفك وفمك أو حتى تمسح عينيك، فقد تسمح لهذا الكائن بأن يدخل جهازك التنفسى دون أن تدرى، وقد يظل كامناً بداخلك بدون ظهور أعراض، وفى التقرير التالى نتعرف معاً على المدة التى يعيشها فيروس كورونا على سطح جسمك من شعر رأسك وحتى قدميك أو كما يقال "من ساسك لراسك".

احذروا التقلبات الجوية.. طقس متقلب خلال الـ72 ساعة المقبلة.. الأرصاد: ارتفاع 5 درجات بحرارة الجو.. وتحذر: نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة غربا.. ومناشدات المواطنين بمتابعة النشرة الجوية يوميا



حالة الطقس

حالة من التقلبات الجوية تتعرض لها البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع تدريجى فى حرارة الجو، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتى قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد والطرق المكشوفة.

حرب كورونا مازالت تعصف بالرياضيين حول العالم.. روشتو حارس برشلونة السابق ينضم لقائمة المصابين بالوباء.. زوجة الحارس: أطلب من الجميع الحذر تجاه الفيروس اللعين.. وكونتى يتبرع لطلبة الطب فى إيطاليا لمكافحة العدوى



روشتو

يواصل فيروس كورونا حربه ضد الرياضيين حول العالم، وتم تسجيل حالة إصابة جديدة اليوم، حيث أعلنت زوجة التركى روشتو رتشبر، حارس مرمى برشلونة السابق، إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده بمسقط رأسه فى إسطنبول بعد انتشار الفيروس فى تركيا.

أحمد فتحى يطلب 32 مليون جنيه للتجديد للأهلى



أحمد فتحى مع الخطيب وعبد الحفيظ بعد مباراة صن داونز في جنوب افريقيا

طلب أحمد فتحى لاعب الأهلى 16 مليون جنيه فى الموسم الواحد من أجل تجديد عقده مع النادى، على أن يكون هذا المبلغ صافى بدون الضرائب فضلاً عن عدم وضع بند نسبة المشاركة خلال الموسمين المقبلين، وبذلك يصل المبلغ الذى طلبه فتحى للتجديد 32 مليون جنيه فى موسمين.