3.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال فبراير 2020

أحمد يعقوب

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية برئاسة حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية عن مشمول 12303 شهادة جمركية وارد نهائى فى شهر فبراير 2020 ، وذلك لأصناف متعددة منها السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ( اللحوم – القمح – الذرة – الكيماويات – السكر ) وقطع الغيار والسيارات والدخان .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 711 مليون و 646 ألف جنيه ، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2763508701جنيه فقط 2 مليار و 763 مليون و 508 ألف جنيه .

كما قامت الإدارة العامة للصادر بالإفراج بتصدير مشمول 5791 بيان جمركى خلال فبراير 2020 لأصناف متعددة مثل ( الأسمدة - الرخام - الأعلاف - الفوسفات - السيراميك - المنتجات الزراعية - حديد التسليح - الملابس ) ، وبلغت رسوم الصادر المحصلة نحو 408 ألف جنيه .

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب و الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأسكندرية خلال شهر فبراير 2020 حوالى 3 مليار و 475 مليون و 563 ألف جنيه (3.4 مليار جنيه تقريبا)