اليوم السابع
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3.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال فبراير 2020

السبت، 28 مارس 2020 02:48 م
3.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال فبراير 2020 محمد معيط وزير المالية
أحمد يعقوب

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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية برئاسة حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية عن مشمول 12303 شهادة جمركية وارد نهائى فى شهر فبراير 2020  ، وذلك لأصناف متعددة منها السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ( اللحوم – القمح – الذرة – الكيماويات – السكر ) وقطع الغيار والسيارات والدخان . 
 
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 711 مليون و 646 ألف جنيه ، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2763508701جنيه فقط 2 مليار و 763  مليون  و 508 ألف جنيه .
 
كما قامت الإدارة العامة للصادر بالإفراج بتصدير مشمول 5791 بيان جمركى خلال فبراير 2020 لأصناف متعددة مثل ( الأسمدة - الرخام - الأعلاف - الفوسفات - السيراميك - المنتجات الزراعية - حديد التسليح - الملابس ) ، وبلغت رسوم الصادر المحصلة نحو 408 ألف جنيه .
 
وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب و الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأسكندرية خلال شهر فبراير 2020 حوالى 3 مليار و 475 مليون و 563 ألف جنيه (3.4 مليار جنيه تقريبا) 
 
كل هذا جاء فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصاُ من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز و آداء العمل بالإدارات الجمركية و تقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين .
 

 


مصر

الضرائب

الجمارك

وزير المالية

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