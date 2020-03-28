اليوم السابع
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10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

السبت، 28 مارس 2020 05:30 ص
10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية ساعة الأرض
كتبت آية دعبس

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يحيى العالم اليوم السبت، 28 مارس 2020، احتفالية "ساعة الأرض"، لحث المواطنين على خفض استهلاك الكهرباء لمواجهة التغيرات المناخية.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير، أبر المعلومات الخاصة بتلك الفعالية العالمية:
 
1- بدأت ساعة الأرض، كمبادرة أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة كفعاليّة رمزية لإطفاء الأضواء في سيدني فى عام 2007.
 
2- تهدف مبادرة ساعة الأرض إلى حث المواطنين بكافة دول العالم، إلى ترشيد استهلاك الطاقة، للحفاظ على كوكب الأرض.
 
3- يشارك بالمبادرة حاليا حوالى مليارين و2 مليون شخص فى أكثر من 7000 مدينة وقرية، بـ180 دولة وإقليم، حول العالم.
 
4- يتم الاحتفال بها فى السبت الأخير من شهر مارس سنويا.
 
5- يتم خلالها تشجيع الأفراد ووالشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30، في توقيت الدولة المحلي.
 
6- يتم إضاءة الشموع خلال ساعة الأرض، كرسالة رمزية لضرورة خفض استهلاك الكهرباء، للحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى، المتسببة فى التغيرات المناخية.
 
7- بدأت مصر فى المشاركة بيوم الأرض فى عام 2009، كثانى دولة عربية تشارك بالمباردة العالمية.
 
8- تشارك مصر إطفاء أنوار الأهرامات وأبو الهول وبرج القاهرة ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى وبعض المعابد الأثرية بالأقصر كالكرنك، وبعض الفنادق الكبرى.
 
9- وفرت مصر فى ساعة الأرض فى عام 2019، نحو 425 ميجا وات/ ساعة، والمقدر بنحو 508 ألف جنيه، مقارنة بكمية وفر 242 ميجا وات/ ساعة خلال عام 2018.
 
10- تشارك دول العالم بإطفاء أبرز معالمها، من بينها: أوبرا سيدني في أستراليا، برج خليفة في دبي، برج إيفل في باريس، ناطحات السحاب في هونغ كونغ وسنغافورة.
 

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