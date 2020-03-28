ولاية أمريكية تنصح الأطباء بمواجهة نقص المعدات بالبامبرز ونظارات السباحة

كتبت إيناس البنا

نصحت ولاية تينيسي الأمريكية الأطباء بالتعامل مع نقص المعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا بطريقة غريبة.

ووفقا لتقرير موقع نيويورك بوست الأمريكى، فإن وزارة الصحة في الولاية نصحت الأطباء باستخدام الحفاضات ونظارات السباحة الواقية، لحماية وجوههم إذا لم يتمكنوا من الحصول على معدات الحماية الشخصية بسبب النقص المرتبط بانتشار COVID-19.



خبر الحفاضات

وحتى يوم الخميس الماضى، أبلغت ولاية تينيسي عن 957 حالة مؤكدة من COVID-19 مع 3 وفيات حتى الآن ، وفقًا لوزارة الصحة بالولاية.

فيما أغلقت الولاية جميع المطاعم بئو المولات لمدة 14 يومًا باستثناء خدمات الطلبات الخارجية والتوصيل، كما أغلقت أيضًا صالات الألعاب الرياضية ، وحظرت معظم الزوار على دور رعاية المسنين ، وحظرت التجمعات الاجتماعية لعشرة أشخاص أو أكثر، وحث السكان على العمل من المنزل ، لكنه لم يشترط ذلك.

ووفقا لمتحدثة باسم وزارة الصحة بالولاية، فأنه تم عقد ندوة عبر الانترنت لمقدمي الرعاية بالمستشفيات، لمناقشة معدات الحماية البديلة.

وحتى أمس الجمعة، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشي الفيروس، بأكثر من 93 ألف حالة مصابة.

وأظهرت البيانات آخر الإصابات تسجيل الولايات المتحدة لحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 91,329 حالة أكثر من أى دولة أخرى، متجاوزة إيطاليا والصين.