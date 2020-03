وقفة لأطباء كاليفورنيا احتجاجا على نقص معدات الوقاية من كورونا .. فيديو

نظم مجموعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقفة احتجاجية أمام أحد المستشفيات احتجاجا على نقص معدات الحماية الشخصية لمنع العدوى خلال معالجة المصابين بفيروس كورونا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو للطاقم الطبي في كاليفورنيا وهم يحتجون لنقص الأقنعة الواقية وغيرها من المعدات مما يعرضهم للمخاطر خلال مكافحة الوباء العالمي.

"What do we want? PPE! When do we need it? Now!"



Medical staff in California protest a lack of personal protective equipment, as doctors and nurses face a shortage of masks and other gear, exposing them to risks during the global crisis. https://t.co/Th2Hpi7WIr pic.twitter.com/7hxIpoG3nT