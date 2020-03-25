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وقفة لأطباء كاليفورنيا احتجاجا على نقص معدات الوقاية من كورونا .. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:22 م
وقفة لأطباء كاليفورنيا احتجاجا على نقص معدات الوقاية من كورونا .. فيديو احتجاج الاطباء فى كاليفورنيا
كتب محمد شعلان

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نظم مجموعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقفة احتجاجية أمام أحد المستشفيات احتجاجا على نقص معدات الحماية الشخصية لمنع العدوى خلال معالجة المصابين بفيروس كورونا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، فيديو للطاقم الطبي في كاليفورنيا وهم يحتجون لنقص الأقنعة الواقية وغيرها من المعدات مما يعرضهم للمخاطر خلال مكافحة الوباء العالمي.

وظهر المحتجون من العاملين في مستشفيات كاليفورنيا من الأطباء والممرضين وهم يضعون بينهم مسافات امنه لمنع تفشي عدوى كورونا خلال احتجاجهم على نقص المعدات، ورفعوا لافتات مكتوب عليها: " "ماذا نريد؟ معدات الوقاية الشخصية! متى نحتاجها؟ الآن!".

احتجاج الاطباء فى كاليفورنيا
احتجاج الاطباء فى كاليفورنيا

 

و يحتج الطاقم الطبي في كاليفورنيا على نقص معدات الحماية الشخصية ، حيث يواجه الأطباء والممرضات نقصًا في الأقنعة وغيرها من المعدات ، مما يعرضهم للمخاطر خلال الأزمة العالمية.

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد مجددا، أمس الثلاثاء، مخاوفه بشأن التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا وقال إن الأمريكيين سيتخذون احتياطات لتجنب العدوى عندما يعودون للعمل، وقال ترامب على تويتر، "شعبنا يريد العودة إلى العمل.. سيمارسون التباعد الاجتماعى وكل شيء آخر وستتم متابعة كبار السن من خلال إجراءات وقائية وبكل حب، نستطيع أن نفعل شيئين معا، العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ (بأى شكل من الأشكال) من المشكلة".

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد فى وقت سابق، أن الحصول على أقنعة الوجه الطبية "الكمامات" وأجهزة التنفس الصناعى ليس بالأمر السهل فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى عمل إدارته على دعم ومساعدة الولايات فى الحصول على المعدات اللازمة لعلاج الحالات المصابة، فيما وصف السوق العالمى لتلك المعدات بـ"المجنون".


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