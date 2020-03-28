اليوم السابع
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وفاة مراهق أمريكى بفيروس كورونا بعد رفض مركز صحى علاجه

السبت، 28 مارس 2020 01:40 م
وفاة مراهق أمريكى بفيروس كورونا بعد رفض مركز صحى علاجه كورونا - صورة أرشيفية
كتبت وكالات الأنباء

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أكد ريكس بريس، عمدة مدينة لانكستر في ولاية كاليفورنيا، وفاة مراهق أمريكى 17 عاما بفيروس كورونا نتيجة تجاهله من أحد المراكز الصحية الطارئة، وقال العمدة إن الصبي "لم يكن لديه تأمين؛ لذا لم يعالجوه" عندما وصل إلى مركز رعاية صحية عاجلة في المنطقة، ثم أخبر الطاقم الطبي المراهق بالذهاب إلى مستشفى عام محلي.

وأضاف بريس حسب موقع سبق، أن الصبي وهو في طريقه للمستشفى المحلي، دخل في سكتة قلبية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إسعافه وإبقائه على قيد الحياة، وعندما وصل المستشفى كان قد فات الآوان.

ولم يكن يشكو الصبي الأمريكي من أي أمراض مزمنة أو أعراض مرضية قبل وفاته الأليمة، وأشار عمدة المدينة إلى أنه تم إجراء تحليل "كورونا" للصبي المتوفى في أحد المستشفيات، لتتأكد إصابته بالفيروس، وعندما ظهرت النتائج، أُبلغ والديه أيضاً أنهما مصابان بالفيروس.

وقالت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان، إنها تبحث القضية أكثر. وقالت: "على الرغم من أن الاختبارات المبكرة أشارت إلى نتيجة إيجابية لـ(كوفيد 19)، إلا أن الحالة معقدة وقد يكون هناك تفسير بديل لهذه الوفاة".

وقال العمدة إن صديق المراهق الذي يدرس في مدرسة لانكستر الثانوية أظهر أيضاً أنه مصاب بالفيروس التاجي، وكذلك أظهرت عينة والد الصديق إيجابيتها للفيروس.

 


مراهق امريكى

مركز صحى

كورونا

فيروس كورونا

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