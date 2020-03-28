اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 03:33 م
خالد صلاح
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وسائل إعلام تركية: شمال قبرص يسجل أول حالة وفاة بكورونا

السبت، 28 مارس 2020 02:06 م
وسائل إعلام تركية: شمال قبرص يسجل أول حالة وفاة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وسائل إعلام تركية إن شمال قبرص سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت بعد أن توفي سائح ألماني يبلغ من العمر 67 عاما متأثرا بالمرض في مستشفى بنيقوسيا. والرجل الألماني كان يعاني أيضا من مرض الانسداد الرئوي المزمن وارتفاع في ضغط الدم وكان يخضع للعلاج في نيقوسيا.

واستنادا إلى بيان لوزارة الصحة اليوم السبت إن العدد الإجمالي للحالات في جمهورية شمال قبرص التركية ارتفع إلى 61.

كانت أنقرة قالت هذا الشهر إنها أرسلت مساعدات مالية طارئة وإمدادات طبية بقيمة 72 مليون ليرة (11.16 مليون دولار) إلى شمال قبرص لمواجهة انتشار الفيروس.

وانقسمت جزيرة قبرص عام 1974 في أعقاب غزو تركي ردا على انقلاب قام به أنصار الوحدة مع اليونان بإيعاز من أثينا. ويعيش القبارصة اليونانيون في الأساس في الجنوب والقبارصة الأتراك في الشمال وباءت عدة محاولات لإرساء السلام بالفشل حتى الآن.

 


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فيروس كورونا

شمال قبرص

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