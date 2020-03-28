اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل: منح الموظف المصاب بأى من مرض مزمن إجازة استثنائية بسبب كورونا

السبت، 28 مارس 2020 02:38 م
وزير النقل: منح الموظف المصاب بأى من مرض مزمن إجازة استثنائية بسبب كورونا المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل قرارا جديدا موجها للعاملين بكافة هيئات وشركات الوزارة، حيث بدأت القطاعات فى تفعيله ابتداء من اليوم السبت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكافة قطاعات الوزارة.
 
وأكد قرار وزير النقل على إلغاء البصمة للعاملين فى مكتب الوزير وديوان عام الوزارة وكافة هيئات وشركات الوزارة والعودة للعمل بنظام التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف الورقية، على أن يستمر العمل بهذه التعليمات لحين ورود إشعار آخر.
 
وتضمن القرار منح الموظف المُصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض الكلى والقلب والأورام وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفى إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار، كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير طبى من إحدى المستشفيات الحكومية، كما يُمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة.
 
ونص القرار منح كلا من الحوامل وراعيات الأطفال أقل من 12 عاما فقط إجازة استثنائية تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 716 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار.
 
كما نص القرار منح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوما من تاريخ عودته، ونص على حظر على جميع من تنطبق عليهم مواد هذا القرار حضور أى دورات تدريبية أو السفر فى مهام عمل إلا فى حالات الضرورة التى يقدرها وزير النقل.
 

وكان اللواء كامل الوزير وزير النقل، أكد أن الحكومة بالكامل تبذل قصارى جهدها، من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الخط الأول الذى يبدأ من المرج وينتهى بحلوان، يحمل مليون ونصف مليون راكب يوميا، وأن الخطوط الثلاثة تحمل 3 مليون راكب يوميا، وإنه إذا تم إزالة أعداد السيادات التي حصلت على إجازة والرجال أصحاب الأمراض المزمنة، يصل إجمالي الحالات إلى 2 مليون راكب، بما يعادل 73 ألف راكب فى الساعة الواحدة وهذه أرقام مرعبة.

 
 

وزير النقل

كورونا

السكة الحديد

المترو

اجازات للعاملين بسبب كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير النقل يكشف إجراءات تقليل الزحام فى المترو والقطارات لمواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 11:19 م

وزير النقل يطالب المواطنين بالتحرك للعودة بدءا من 3 عصرا حتى لا يحدث تكدس قبل الحظر

الجمعة، 27 مارس 2020 10:26 م

وزير النقل يطالب المواطنين بالتحرك بالعودة بدءا من 3 عصرا حتى لا يحدث تكدس قبل الحظر

الجمعة، 27 مارس 2020 10:07 م

وزير النقل: خطوط المترو الثلاثة لم تشهد أى تكدس اليوم بفضل وعى الشعب

الخميس، 26 مارس 2020 07:30 م

صور.. وزارة النقل تواصل بأعمال تطهير وتعقيم الموانئ وخطوط المترو والقطارات

الخميس، 26 مارس 2020 12:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة