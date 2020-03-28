اليوم السابع
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هل تعنى وفاة رجل فى الصين بفيروس هانتا بداية انتشار وباء جديد؟

السبت، 28 مارس 2020 11:00 م
هل تعنى وفاة رجل فى الصين بفيروس هانتا بداية انتشار وباء جديد؟ فيروس هانتا
فاطمة ياسر

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أثارت وفاة رجل في الصين  بفيروس هانتا، القلق والذعر في جميع دول العالم خوفا من تفشي وباء جديد مثل فيروس كورونا التاجي، ولكن الخبراء أكدوا  أن القضية ليست مدعاة للقلق، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر جرديدة "newsweek".

ووفقا لما نشرته الجريدة،  فالرجل الصيني يعرف باسم تيان،  كان يسافر يوم الاثنين من كل أسبوع  إلى شاندونغ بشرق الصين للعمل، وعندما بدأ يشعر بالتعب والإرهاق الشديد نقل  إلى مستشفى في محافظة نينغشان في مقاطعة شانشي الشمالية الغربية، وتوفي علي الفور.

هانتا فيروس
هانتا فيروس

 

وقالت حكومة مقاطعة نينغشان وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز إنه تم فحص 29 من  الركاب الذين كانوا يرافقون "تيان" في رحلته، وكانت نتائجهم معلقة أي لم تظهر بعد،  وفي الوقت نفسه قامت الحكومة بإخضاع هؤلاء الأشخاص لاختبار كورونا وكانت نتائجهم سلبية.

وأضافت الجريدة، أن فيروس هانتا ليست جديدا،  وأن السبب الأساسي في الإصابة به هي القوارض، ولمس البراز أو البول أو لعاب هذه القوارض، لافتة إلى أن حالات انتقال العدوى من شخص لآخر تعد نادرة جدًا، فقد تم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات للأشخاص الذين لديهم اتصال وثيق مع المرضى الذين يعانون من نوع من فيروس هانتا الذى يسمى فيروس الأنديز في تشيلي والأرجنتين، وأكدوا إصابتهم به نتيجة للتعامل المباشر.

وقال ألان رادفورد ، أستاذ الطب البيطرى في جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة ، لنيوزويك ، أن فيروس هانتا  ليس وباء لأن البلدان الأكثر عرضة له هي التي بها نسبة عالية من القوارض.

بينما قال يانج زانكيو، عالم الفيروسات بجامعة ووهان، لصحيفة جلوبال تايمز، أنه لا داعي للقلق بشأن فيروس هانتا، فجزء من صعوبة وقف انتشار فيروس كورونا يرجع إلي  أنه جديد و لا يوجد لقاح له حتى الآن.

 


هانتا فيروس

فيروس هانتا

هانتا

كورونا

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