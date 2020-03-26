اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 01:25 م
خالد صلاح
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هل يوجد فعليا علاج أو لقاح لفيروس هانتا؟

الخميس، 26 مارس 2020 01:00 م
هل يوجد فعليا علاج أو لقاح لفيروس هانتا؟ هانتا
فاطمة ياسر

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أصيب العالم بحالة من الرعب والقلق بسبب وفاة رجل صيني بعد إصابته بفيروس هانتا مما جعل هذا الفيروس تريند عالمي أمس، ففي ظل انشغال العالم بتطورات الفيروس التاجي كورونا ظهر فيروس أخر وأيضا يعرض الرئة للخطر.

هانتا فيروس
هانتا فيروس

 

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فهذا الفيروس ليس جديدا بل ظهر منذ عدده سنوات أول مرة في أمريكيا، ثم في الأرجنتين، وينتقل من خلال لمس براز أو لعاب أو بول القوارض.

ووفقا للتقرير المنشور عبر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية "cdc"، عن فيروس هانتا، والذي أكد أنه من الصعب تشخيص الشخص المصاب  بعد أيام قليلة لأن الأعراض المبكرة للإصابة بارتفاع حرارة الجسم، وآلام العضلات والتعب يمكن الخلط بينها وبين الأنفلونزا، ولكن في حالة تعرض الشخص  والتعامل مع القوارض يجب عليه القلق وخاصة في حالة زيادة الأعراض إلي أن تصبح ضيق شديد في التنفس، فيجب عليه الذهاب المباشر للطبيب.

علاج هانتا فيروس
علاج هانتا فيروس

 

وعن علاج فيروس هانتا، أكدت التقرير المنشور عبر مواقع " cdc" و" indiatoday"، و" ccohs"، أنه لا يوجد علاج محدد أو لقاح لعدوى فيروس هانتا، ولكن في حالة إكتشاف المرض في وقت مبكر يتلقى المريض  رعاية طبية في وحدة العناية المركزة  عن طريق وضعه علي أجهزة التنفس الصناعي، ويتم علاجهم بالأكسجين لمساعدتهم خلال فترة ضيق التنفس الشديد.

هل يوجد لقاح لفيروس هانتا
هل يوجد لقاح لفيروس هانتا

 

وأكدت التقارير، أنه كلما تم نقل المريض إلى العناية المركزة مبكرًا ، كان ذلك أفضل، ولذلك ، إذا كنت تتعامل مع  القوارض ولديك أعراض حمى وأوجاع عضلية عميقة وضيق شديد في التنفس ، عليك الذهاب للطبيب ، وإخباره أنك تتعامل مع القوارض.

 


هانتا فيروس

علاج هانتا فيروس

لقاح هانتا فيروس

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