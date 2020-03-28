اليوم السابع
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نقابة الأطباء: بلاغات للنيابة ضد المروجين لعلاجات لكورونا من غير المتخصصين

السبت، 28 مارس 2020 10:18 ص
نقابة الأطباء: بلاغات للنيابة ضد المروجين لعلاجات لكورونا من غير المتخصصين الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أنه تم رصد أكثر من مخالفة لأطباء يصفون لعامة المواطنين من خلال صفحاتهم الشخصية، وصفات علاجية وتطعيمات على أنها علاج لكورونا، وتمت إحالة أصحابها إلى التحقيق بعد نشرهم وصفات وأدوية أحدثت فوضى شديدة ونقصا فى أدوية معينة أضرت بشدة مرضى آخرين، مضيفا: أما من رصدناهم من غير الأطباء فسيتم التقدم ببلاغ ضدهم فى النيابة العامة لأنهم تسببوا فى ضرر كبير للمجتمع. 
 
وأضاف الطاهر: "فى إطار جهود نقابة الأطباء ومن خلال المرصد الذى أنشأته  للحد من فوضى الوصفات الطبية التى انتشرت وخاصة فى الفترة الاخيرة خلال أزمة كورونا، تم رصد مخالفات قام بها أطباء وغير أطباء، موضحا أنه حسب لائحة آداب المهنة لا يجوز نشر أدوية أو علاجات بدون اثباتها علميا ًوبصورة قاطعة على مستوى العالم.
 
وأوضح أن الطبيبين المحولين للتحقيق، أحدهما نشر أسماء أدوية باعتبارها علاج لكورونا وآخر قدم تطعيم السعال الديكى على أنه تطعيم لكورونا، وهذا أمر خطير فالتعامل مع هذه الأدوية لابد وأن يكون تحت إشراف طبى أو داخل المستشفيات، ويمنع على أى طبيب نشر مثل هذه البروتوكولات العلاجية على العامة من المواطنين، فقط  قد تنشر داخل جروبات الأطباء لمناقشتها وليس للاعلان عنها.
 
ومن ناحية أخرى، ناشد الطاهر وزير الداخلية بضروة التنبيه على ضباط الكمائن البعيدة بين المحافظات بتسهيل تحرك الأطباء، وتوزيع قرار استثناء الأطباء من حظر التجوال الذى أصدره رئيس الوزارء عليهم وتكون هناك تعليمات واضحة، لان هناك مضايقات تتم لبعض الأطباء تعوقهم عن الوصول اوالرجوع من مقار عملهم.

نقابة الاطباء

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