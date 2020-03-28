اليوم السابع
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نتنياهو يوجه حكومته بتشديد القيود على حركة السكان منعا لانتشار كورونا

السبت، 28 مارس 2020 08:56 م
نتنياهو يوجه حكومته بتشديد القيود على حركة السكان منعا لانتشار كورونا بنيامين نتنياهو
أ.ش.أ

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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكومته بالاستعداد إلى تشديد القيود على الحركة الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد بدءا من غدًأ الأحد.

وحذر نتنياهو من أنه في حال لم يحدث تغيير فى اتجاه العدوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإغلاق البلاد بشكل كامل سيكون أمرًا حتميًا، جاء ذلك حلال اجتماع وزارى، كُلفت خلاله وزارة المالية بالزيادة في تخفيض القوى العاملة في البلاد، حسبما أوردت صحيقة (جيروزالم بوست) الإسرائيلية اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية - بحسب الصحيفة - تسجيل حوالى 3 آلاف و360 مصابًا بفيروس كورونا، بزيادة 794 حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم 50 في حالة حرجة، مُضيفة أن عدد الوفيات بلغ 12 حالة حتى الآن، جميعهم من كبار السن ،كما تعافى 89 شخصًا.


نتنياهو

اسرائيل

حكومه اسرائيل

كورونا

فيروس كورونا

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