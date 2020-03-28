اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس مدينة إسنا يوفر سيارة لنقل مواطن لمنزله أجرى عملية خلال الحظر

السبت، 28 مارس 2020 12:05 ص
نائب رئيس مدينة إسنا يوفر سيارة لنقل مواطن لمنزله أجرى عملية خلال الحظر نائب رئيس مدينة إسنا يوفر سيارة لنقل مواطن أجرى عملية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى لفتة مميزة من رجال محافظة الأقصر فى دعم وخدمة المواطنين خلال فترة حظر التجوال، قدم عبد الرحيم طايع نائب رئيس مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، دعم لمواطن أجرى عملية منذ ساعات وزوجته وأطفاله كانوا عالقين فى محطة سكك حديد إسنا بعد وصول القطار فى اللحظات الأخيرة لبدء حظر التجوال، وتحرك نحوهم فى الحال بالمحطة بعد معرفة شكواهم من عمال المحطة، ووفر سيارة لنقلهم لمنطقة سكنهم بمنطقة السباعية ورافقتهم سيارة شرطة لتأمينهم خلال فترة الحظر.

البداية كانت بمرور قيادات مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى جولات على المنافذ والشوارع والميادين، وتلقى عبد الرحيم طايع نائب رئيس مجلس مدينة إسنا طلب من الأهالى يفيد بوجود مواطن أجرى عملية جراحية لتغيير أحد المفاصل منذ ساعات فى القاهرة ولدى عودته فى القطار برفقة زوجته وأطفاله، وصل بهم القطار لمحطة إسنا وتوقف مع بدء حظر التجوال، مما أدى لعدم قدرة المواطن على الوصول لمنزله بمنقطة السباعية شمال محافظة أسوان، وبإخطار المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا بحالة المصاب، وجه على الفور بتوفير الدعم اللازم للمواطن المريض فى الحال، وعلى الفور تم توفير سيارة من مجلس المدينة لنقل المواطن وأسرته وتم توفير سيارة شرطة لمرافقتهم لعبور الأكمنة حتى الوصول لمنطقة السباعية التى تبعد عن مدينة إسنا حوالى 40 دقيقة.

وكان قد صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم التنسيق مع الإدارة البيطرية بقيادة الدكتور محمد الوكيل مدير الإدارة البيطرية بإسنا، وذلك للقيام بأعمال رش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة، حيث أن حملات الرش والتعقيم تمت بأيدى رجال وحدة طفنيس البيطرية برش وتطهير "الوحدة البيطرية بطفنيس - والجمعيات الزراعية بطفنيس – ومكتب بريد طفنيس - وجمعية مصر المحروسة بطفنيس - وبعض شوارع والمحلات التجارية بطفنيس"، كما تم رش وتطهير إدارة التضامن الإجتماعي بإسنا والوحدة المحليه بالنجوع بحري، مؤكداً على أن الإدارة البيطرية والإدارة الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز تواصل مجهوداتها لاستكمال باقي المركز في اعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية على مستوى المركز والقرى التابع.

222927-نائب-رئيس-مدينة-إسنا-يوفر-سيارة-لنقل-مواطن-أجرى-عملية-تغيير-مفصل--(8)
 

229085-نائب-رئيس-مدينة-إسنا-يوفر-سيارة-لنقل-مواطن-أجرى-عملية-تغيير-مفصل--(7)
 

231301-نائب-رئيس-مدينة-إسنا-يوفر-سيارة-لنقل-مواطن-أجرى-عملية-تغيير-مفصل--(2)
 

232354-نائب-رئيس-مدينة-إسنا-يوفر-سيارة-لنقل-مواطن-أجرى-عملية-تغيير-مفصل--(5)
 

233102-نائب-رئيس-مدينة-إسنا-يوفر-سيارة-لنقل-مواطن-أجرى-عملية-تغيير-مفصل--(3)
 

236337-نائب-رئيس-مدينة-إسنا-يوفر-سيارة-لنقل-مواطن-أجرى-عملية-تغيير-مفصل--(4)
 

255621-نائب-رئيس-مدينة-إسنا-يوفر-سيارة-لنقل-مواطن-أجرى-عملية-تغيير-مفصل--(6)
 

257105-نائب-رئيس-مدينة-إسنا-يوفر-سيارة-لنقل-مواطن-أجرى-عملية-تغيير-مفصل--(1)
 

الاقصر

دعم مواطن مريض باسنا

حظر التجول بالاقصر

اخبار الاقصر

مدينة اسنا

قيادات اسنا يدعمون مواطن مريض واسرته

توفير سيارة لنقل مريض بحظر التجوال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. نائب محافظ الأقصر يتفقد الشوارع لمتابعة تطبيق حظر التجوال وغلق المحلات والمقاهى

الجمعة، 27 مارس 2020 10:18 م

صور.. مدينة الأقصر تجرى أعمال رش وتطهير للشوارع لمكافحة "كورونا" خلال حظر التجوال

الجمعة، 27 مارس 2020 09:49 م

أطباء مستشفى العزل لمصابى "كورونا" بالأقصر للمواطنين: "خليك فى البيت"

الجمعة، 27 مارس 2020 04:59 م

صور.. وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات للتأكد من غلق المساجد ووقف صلاة الجمعة

الجمعة، 27 مارس 2020 04:07 م

فيديو .. لأول مرة رفع آذان الجمعة من ساحة أبو الحجاج الأقصرى ومنع الصلاة

الجمعة، 27 مارس 2020 03:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة