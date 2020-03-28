نائب رئيس مدينة إسنا يوفر سيارة لنقل مواطن لمنزله أجرى عملية خلال الحظر

الأقصر – أحمد مرعى

فى لفتة مميزة من رجال محافظة الأقصر فى دعم وخدمة المواطنين خلال فترة حظر التجوال، قدم عبد الرحيم طايع نائب رئيس مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، دعم لمواطن أجرى عملية منذ ساعات وزوجته وأطفاله كانوا عالقين فى محطة سكك حديد إسنا بعد وصول القطار فى اللحظات الأخيرة لبدء حظر التجوال، وتحرك نحوهم فى الحال بالمحطة بعد معرفة شكواهم من عمال المحطة، ووفر سيارة لنقلهم لمنطقة سكنهم بمنطقة السباعية ورافقتهم سيارة شرطة لتأمينهم خلال فترة الحظر.

البداية كانت بمرور قيادات مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى جولات على المنافذ والشوارع والميادين، وتلقى عبد الرحيم طايع نائب رئيس مجلس مدينة إسنا طلب من الأهالى يفيد بوجود مواطن أجرى عملية جراحية لتغيير أحد المفاصل منذ ساعات فى القاهرة ولدى عودته فى القطار برفقة زوجته وأطفاله، وصل بهم القطار لمحطة إسنا وتوقف مع بدء حظر التجوال، مما أدى لعدم قدرة المواطن على الوصول لمنزله بمنقطة السباعية شمال محافظة أسوان، وبإخطار المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا بحالة المصاب، وجه على الفور بتوفير الدعم اللازم للمواطن المريض فى الحال، وعلى الفور تم توفير سيارة من مجلس المدينة لنقل المواطن وأسرته وتم توفير سيارة شرطة لمرافقتهم لعبور الأكمنة حتى الوصول لمنطقة السباعية التى تبعد عن مدينة إسنا حوالى 40 دقيقة.

وكان قد صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم التنسيق مع الإدارة البيطرية بقيادة الدكتور محمد الوكيل مدير الإدارة البيطرية بإسنا، وذلك للقيام بأعمال رش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة، حيث أن حملات الرش والتعقيم تمت بأيدى رجال وحدة طفنيس البيطرية برش وتطهير "الوحدة البيطرية بطفنيس - والجمعيات الزراعية بطفنيس – ومكتب بريد طفنيس - وجمعية مصر المحروسة بطفنيس - وبعض شوارع والمحلات التجارية بطفنيس"، كما تم رش وتطهير إدارة التضامن الإجتماعي بإسنا والوحدة المحليه بالنجوع بحري، مؤكداً على أن الإدارة البيطرية والإدارة الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز تواصل مجهوداتها لاستكمال باقي المركز في اعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية على مستوى المركز والقرى التابع.