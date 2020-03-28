اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم السبت 28/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 28 مارس 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 28/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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 يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 4:22   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:31 
 
موعد صلاة المغرب 6:12
 
ميعاد صلاة العشاء 7:29 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 4:25 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:17 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:36 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 4:17 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 م 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 08: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:26 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 4:12 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 
 
موعد صلاة العصر 3:17 
 
توقيت صلاة المغرب 6:00 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:15 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:21 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:22 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:05 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:18 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:57 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:52 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:37 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:47 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 4:54 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:27 م 
 
موعد صلاة العصر 3:54 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:49 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:50 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:26 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:26 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:12 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:22 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 4:07 
 
توقيت صلاة الظهر 11:45 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:58 
 
موعد صلاة العشاء 7:14 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 4:56 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:28 م 
 
موعد صلاة العصر 3:55 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:37 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:51 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 4:48 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:33 م 
 
موعد صلاة العصر 4:04 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:46 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:07 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 4:16 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:53 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:05 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:22 م 
 

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