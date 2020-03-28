اليوم السابع
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ملك الأردن والملكة رانيا يطمئنان على طبيبة أجرت عملية قيصرية لمصابة بكورونا

السبت، 28 مارس 2020 02:11 م
ملك الأردن والملكة رانيا يطمئنان على طبيبة أجرت عملية قيصرية لمصابة بكورونا ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا
كتب رامى محيى الدين

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أجرى ملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا اتصالاً هاتفياً بطبيبة أجرت عملية قيصرية تكللت بالنجاح لمصابة بفيروس كورونا في محافظة إربد، حسبما ذكرت قناة الحدث.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا لسيدة في العقد الثامن.

 

كما أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 23 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن.

 

وقال وزير الصحة الأردني - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - اليوم /الجمعة/ - إن هناك 16 حالة من الإصابات خرجوا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

 

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت أمس ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الأردن إلى 212 حالة.

 

 

وأجريت اليوم الجمعة فى مستشفى الملك عبدالله الجامعي فى الرمثا شمالى الأردن، أول عملية قيصرية لسيدة حامل فى الشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا، طبقًا لوكالة "عمون" ونقلته صحيفة "سبق"، وقالت استشارية النسائية والتوليد في المستشفى ليلى علي الزغل، إن هذه العملية هي الأولى على مستوى الوطن العربي وربما تكون الثالثة على مستوى العالم بعد إجراء عمليات في الصين.

 

وبينت "الزغل" أن العملية أجريت لمريضة مصابة حولت من مستشفى الأمير هاشم العسكري في أيدون إلى مستشفى الملك عبدالله وعزلت بعد ثبوت إصابتها بالفيروس، مؤكدة أن الأم والطفلة التي أطلق عليها اسم جمان بحالة صحية جيدة، وهما الآن في الحجر الصحي في المستشفى.

 

وأعلنت الحكومة الأردنية عزل محافظة إربد بشكل تام عن بقية مناطق المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا، كما أعلنت تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 


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