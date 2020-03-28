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معلم بدمياط يطلق مبادرة "أحنا بدأنا.. كمل أنت" للتشجيع على تطهير المؤسسات

السبت، 28 مارس 2020 08:00 ص
معلم بدمياط يطلق مبادرة "أحنا بدأنا.. كمل أنت" للتشجيع على تطهير المؤسسات زحام أمام البنوك
دمياط - معتز الشربينى

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بادر معلم بمدرسة الثانوية العسكرية بدمياط بإطلاق مبادرة "أحنا بدأنا..كمل انت"، للتشجيع على تعقيم وتطهير بعض المنشآت الحكومية ومنها البنوك وماكينات الصراف الآلى نظرا لاقبال الموظفين على صرف الرواتب.

وقال جورج مجدى، معلم بمدرسة الثانوية العسكرية بدمياط لـ"اليوم السابع": "انطلقت مبادرة تعقيم مكان عملك وبيئتك المحيطة في إطار التنمية المستدامة وطالب جموع المواطنين بالتعاون وتقديم الخدمات التطوعية للصالح العام ولصالح مصرنا الحبيبة".

من ناحية أخرى/ شاركت إحدى الجمعيات الأهلية فى تنفيذ مبادرة تخفيف الزحام والتكدس على ماكينات الصرف الآلى ومكتب البريد الرئيسى بميدان الساعة بسبب تكدس المواطنين على مكتب البريد خلال الأيام الماضية.

وكان "اليوم السابع"، قد نشر الأحد الماضى شكوى أهالى محافظة دمياط من التكدس على أبواب مكاتب البريد الرئيسية والسنترال، وأكد الأهالى أن التكدس الذى ظهر اليوم كفيلة بنقل فيرس كورونا وضياع كافة جهود الدولة لمحاربة الفيروس.

كانت محافظة دمياط، قد أعلنت خطة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بعد تأكد إصابة عدد من الحالات  بالفيروس.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قيام المجلس القومى لشئون الإعاقة بتوزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة، موجهة للأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية تتضمن كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن هذه الخطوة، تأتى ضمن التدابير التى تتخذها الدولة للحد إنتشار الفيروس، وإنطلاقاً من مسئولية الجهات المختلفة واهتمامهم بملف ذوى الإعاقة، لافتة إلى أنه سيتم توجيه كافة الأجهزة بالمحافظة بوضع تلك المطبوعات فى الأماكن الحيوية خاصة التى يتعامل معها الجمهور، كما أشادت الدكتورة منال عوض بالآليات التى تتخذها كلاً من وزارة التنمية المحلية والمجلس القومى لشئون الإعاقة لتحقيق التعاون المثمر، ومن أجل تعزيز قدرات المحافظات على التعامل بفاعلية مع ملف متحدى الإعاقة.

 
 
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