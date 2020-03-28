مطارات عمان توقف جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية لمواجهة كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قررت مطارات سلطنة عمان وقف جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من وإلى كافة مطارات السلطنة، باستثناء رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي، وذلك حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

#مطارات_عُمان تُقرر اعتبارًا من ظهر غد الأحد وقف جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من وإلى كافة مطارات #السلطنة باستثناء رحلات محافظة #مسندم ورحلات الشحن الجوي، وذلك حتى إشعار آخر. pic.twitter.com/qHtF1UQg42 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 28, 2020

وسجلت الصحة العمانية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل اجمالى المصابين في السبت الى 152، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العمانية، الجمعة، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالى عدد الإصابات التى تم تسجيلها بالسلطنة بلغ 131 حالة حتى اليوم، فى الوقت الذى تماثلت 23 حالة للشفاء.. مهيبة بالجميع التقيّد التام بإجراءات الحجر الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

كما أهابت "الصحة العمانية" بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.