مسئول إيرانى: وفاة 600 حالة مشتبه فى إصابتها بكورونا حتى الآن فى خراسان رضوى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد على أصغر انجيدنى، مسئول لجنة الإشراف وعلاج مرض كورونا فى جامعة العلوم الطبية فى مدينة مشهد، وفاة 600 مريض مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا حتى الآن فى محافظة خراسان رضوى.

وأضاف أصغر انجيدنى أن عدد المتوفين والمؤكد إصابتهم عبر الفحوصات المختبرية كانوا 197، فى المحافظة نفسها، وفقا لوكالة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية.

وما زالت عاصفة كورونا مستمرة فى إيران وتحصد المئات يوميا، وفى أحدث إحصائة أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع عدد إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلا الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت الإصابات 35 ألفا و408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 11679، فى حين يبقى 3206 مصابين في حالة صحية حرجة.

وقال متحدث وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن البلاد فى مرحلة إدارة مرض كوفيد 19 الآن، مقارنة بإحصائيات العالم الخارجى، مؤكدا أن بلاده ستدخل خلال الأسابيع المقبلة مرحلة احتواء المرض.

بدوره، كشف الرئيس حسن روحانى عن تفاصيل جديدة لخطة قدمتها وزارة الصحة الإيرانية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تبنى الخطة الجديدة على أنه فى حال أدرك الشخص إصابته بفيروس كورونا فعليه أن يبعد نفسه عن المجتمع أسبوعين ويفرض حجر صحى بشكل أو بأخر على نفسه.

وبحسب وكالة تسنيم، كشف روحانى تخصيص 20% من الموازنة العامة للبلاد لمكافحة كورونا، أى 100 ألف مليار تومان مشيرًا إلى أن الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90%من تكاليف العلاج لمرضى كورونا.

ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى كما تواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.