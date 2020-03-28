اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 09:48 ص
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مدينة القصير تغلق أبواب سوق الخضار بعد تعقيمه لمنع التجمعات به ..صور

السبت، 28 مارس 2020 09:42 ص
مدينة القصير تغلق أبواب سوق الخضار بعد تعقيمه لمنع التجمعات به ..صور غلق أبواب سوق القصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم عن غلق أبواب سوق القصير بعد تعقيمه، لمنع التجمعات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.

من جانبه قال اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، غلق السوق يأتى لمنع التجمعات حفاظًا على أرواح المواطنين حيث تم تعقيم السوق وغلقه لمنع تجمعات المواطنين به .

وأكد البدرى، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل منع تفشى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن كافة الجهات المعنية بالمدينة تبذل مجهودات غير مسبوقة، للوقاية من الفيروس المستجد.

وكان تابع اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، جهود الحماية المدنية فى أعمال تطهير شوارع المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد.

و استكمل أفراد الدفاع المدني، تعقيم عدد كبير من الشوارع، التى شملت شارع العاشر من رمضان أنور السادات وشارع العروبة أحد الشوارع الرئيسية لمنطقة العوينة.

وأشاد رئيس مدينة القصير بافراد الحماية المدنية، والأعمال التى يؤدونها من أجل حماية المدينة من الأخطار، مؤكدا أنهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه.

وقال البدرى، إن الجهات المعنية تتكاتف لمنع إصابة المواطنين بالفيروس واتخاذ كافة مايلزم لنشر الوعى الصحى وطرق الوقاية منه، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب فى تعقيم المنشآت الحيوية والمساجد والكنائس والشوارع.

يذكر أن رئيس مدينة القصير، وجه بتكثيف الحملات واستمرارها خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من توافر السلع ومتابعة الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة، للحفاظ على سلامة المواطنين.

 

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البحر الأحمر

القصير

غلق أبواب سوق الخضار بالقصير

فيروس كورونا

رئيس مدينة القصير

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