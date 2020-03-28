اليوم السابع
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خالد صلاح
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مدير منظمة الصحة العالمية: أفريقيا بها 2650 حالة إصابة مؤكدة بكورونا

السبت، 28 مارس 2020 08:44 م
مدير منظمة الصحة العالمية: أفريقيا بها 2650 حالة إصابة مؤكدة بكورونا المصابون بفيروس كورونا
رويترز

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قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن فيروس كورونا امتد إلى عشرات الدول في أفريقيا حيث بلغت حالات الإصابة 2650 حالة والوفيات 49.

وأضاف على تويتر أن المنظمة مستعدة لدعم كل الدول في مكافحة الفيروس.

وقال إن على الدول التي تعاني أنظمتها الصحية من الضعف العمل بقوة لاحتواء انتشار المرض بين الحالات الأولية ومنع تفشيه في المجتمع. 

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس،أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و11 يومًا لوصول الحالات إلى 200 ألف.

وقال مدير عام منظمة الصحة فى تغريدة عبر حاسبه الرسمى بتويتر :"الوباء COVID19 يتسارع، استغرق الأمر 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و 11 يومًا للحالات الثانية 100 ألف و4 أيام فقط للحالات لوصول عدد الحالات 300 ألف، هذه الأرقام مهمة، هؤلاء أناس انقلبت حياتهم وعائلاتهم رأسًا على عقب". 


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