مدير عام منظمة الأمم المتحدة يشارك في تحدى safehands لمواجهة كورونا

نشر أنطونيو جوتيريش مدير عام منظمة الأمم المتحدة، مقطع فيديو أثناء مشاركته في تحدى safehands ، قائلا "يمكننا جميعًا فعل شيء لمكافحة انتشار COVID19 - بدءًا من غسل أيدينا بانتظام وبشكل كامل لمدة 20 ثانية على الأقل.

واستطرد مدير عام المنظمة الدولية: شكرا لكم USAmbUN كيلي كرافت لدعوتي لأخذ تحدي SafeHands ورشح جوتيريش مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة aminajmohammed و UNYouthEnvoy

We can all do something to combat the spread of #COVID19 - starting by washing our hands regularly and thoroughly for at least 20 seconds.



Thank you @USAmbUN Kelly Craft for inviting me to take the @WHO #SafeHands challenge. I now nominate @aminajmohammed & @UNYouthEnvoy. pic.twitter.com/BB5tk0wHk9