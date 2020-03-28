اليوم السابع
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محمد بن زايد والرئيس الإندونيسى يبحثان علاقات البلدين وجهود مواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 03:03 م
محمد بن زايد والرئيس الإندونيسى يبحثان علاقات البلدين وجهود مواجهة كورونا محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا
كتب محمد جمال

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة المتميزة و التعاون الثنائي و سبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات فيروس " كورونا " والجهود المبذولة لاحتواء تداعياته على المستويات كافة.

 

 

وناقش رئيس إندونيسا - خلال الاتصال - إمكانات التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة تحدي " فيروس كورونا " وأهمية تعزيز الجهود الدولية لوقف الفيروس واحتواء تداعياته الخطيرة على المستويات كافة إنسانيا وصحيا واقتصاديا.

 

 

وقدم محمد بن زايد صادق تعازيه ومواساته إلى الرئيس الإندونيسي وعائلته في وفاة السيدة والدته داعيا الله تعالى أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلون كما قدم سموه تعازيه في ضحايا " فيروس كورونا " متمنيا للمصابين السلامة والشفاء العاجل.

 

من جانبه أعرب رئيس إندونيسيا عن جزيل شكره و تقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر صادقه و تضامن إنساني تجاه بلاده خلال هذه الظروف الحرجة والتحدي الذي يواجهه العالم أجمع .. مؤكدا اعتزازه بعمق علاقات الصداقة المتميزة وحرصه على دعم وترسيخ التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

 

و ثمن الرئيس جوكو ويدودو المبادرات الإنسانية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان و تعاون دولة الإمارات وتضامنها الإنساني مع مختلف دول العالم التي تحتاج إلى مساعدة ودعم خلال هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

 

 

و شدد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة وباء " كورونا " والحد من انتشاره وتأثيره على الجوانب الإنسانية والصحية والاقتصادية على شعوب العالم كافة ودوله.. مؤكدين أن التعاون المشترك والتضامن الانساني ضرورة ملحة خلال هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والذي يواجه تحديا مشتركا يتطلب استجابة دولية مشتركة للسيطرة والقضاء على الوباء.

 


محمد بن زايد

اندونيسيا

كورونا

فيروس كورونا

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