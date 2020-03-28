محمد بن زايد: نتمنى للأمير تشارلز ولى عهد المملكة المتحدة الصحة والشفاء العاجل

كتب هيثم سلامة

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، عن تمنياته بالشفاء للأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة الذى أصيب بفيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر :" نتمنى للأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة.. الصحة والشفاء العاجل ونتطلع لعودته في ممارسة حياته الطبيعية..قلوبنا معه ومع جميع المصابين في مقاومتهم فيروس "كورونا المستجد" ..الامارات تقف متضامنة الى جانب المملكة المتحدة في هذه الأوقات الصعبة".

يذكر أنه أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، كشف أمس أيضا أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاء إيجابيا بعدما شعر بأعراض خفيفة.

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

وعلى الجانب الأخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرى المالية و الصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.

من جانب آخر ، يشار أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أجرى محادثة هاتفيا أمس مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، موكدا على دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في ظل تلك الظروف الاستثنائية، حيث التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار.

وقال محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:" بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".