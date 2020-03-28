محمد بن زايد: تمنياتنا بالشفاء للصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

كتب هيثم سلامة

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، عن تمنياته بالشفاء لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذى أصيب أمس بفيروس كورونا.

وقال محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:"تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. آملين له وللشعب البريطاني الصحة والسلامة .. تحدي " فيروس كورونا المستجد " سنواجهه بإذن الله بالإرادة والعزيمة والتضامن بين البشرية جمعاء".



محمد بن زايد

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، كشف أمس أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاء إيجابيا بعدما شعر بأعراض خفيفة.

ونصح جونسون البريطانيين بالبقاء فى منازلهم من خلال فيديو نشره على موقع تويتر، وأكد أنه فى العزل المنزلى وسيقوم بمهامه كالمعتاد، مشيرا أن البقاء فى المنزل هو الأمر الصحيح لأن يقوم به الجميع الآن وقال إنه بفضل التكنولوجيا سيعمل مع فريقه الوطنى لمحاربة الفيروس، متقدما بالشكر مرة أخرى لخدمة الصحة الوطنية، والشرطة ، والعمال فى المجال الاجتماعى، والبريطانيين الذين يقومون بالتطوع فى جهد وطنى لحماية الشعب.

وأضاف أن الالتزام بالإرشادات والاجراءات هو الطريق الأمثل للخروج من هذه الأزمة، مؤكدا أن البقاء فى المنزل هو الطريقة المثلى للفوز والانتصار على الفيروس.

من جانب آخر ، يشار أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أجرى محادثة هاتفيا أمس مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، موكدا على دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في ظل تلك الظروف الاستثنائية، حيث التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار.

وقال محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:" بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".