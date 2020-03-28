محافظ كفر الشيخ مشيدا بالتزام المواطنين بحظر التجوال: دليل على الوعى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بالتزام وانتظام مواطنى المحافظة بقرار حظر التجوال لليوم الرابع على التوالى، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءًا من الساعة الـ 7 مساءًا حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار خطة الدولة والاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم وفقًا للتعليمات التى وضعتها الحكومة المصرية، حرصًا على صالح أسرهم وأبنائهم حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، لافتاً أن تطبيق الحظر يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالدور الذى تقوم به الأجهزة الأمنية فى متابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.