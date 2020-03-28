محافظ المنيا يوجه بتطهير وتعقيم محطة السكة الحديد ورفع الاشغالات

المنيا- حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، باستكمال أعمال تطهير وتعقيم جميع المنشآت الخدمية والمصالح التى يتردد عليها المواطنون بشكل يومي، حيث كلف اليوم الوحدة المحلية ،بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برش وتعقيم محطة سكك حديد المنيا، وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم، لأعمال تطوير ميدان المحطة، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالى وحضارى وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

رافق المحافظ خلال جولته نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، محمد سيد رئيس مدينة المنيا، حيث شدد المحافظ على إنهاء أعمال تطوير الميدان وفقاً للخطة الزمنية المحددة تمهيداً لافتتاح الميدان أمام المواطنين.

ووجه المحافظ خلال جولته برفع كافة حالات الإشغال على جانبى الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين مع الاهتمام بحالة النظافة العامة وإحكام الرقابة على حركة السير المرورية داخل الميدان بالتنسيق مع إدارة المرور للتقليل من حدة الازدحام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات خاصة وقت الذروة.

وكان المحافظ قد تابع اليوم مع كافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك لتنفيذ أعمال الرش والتطهير لجميع المصالح والمنشات الحكومية والخدمية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات التعقيم للمنشآت الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي والمحلات والكافيتريات وجميع المنشآت والمؤسسات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء. كما شدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والسلع ومنع الاحتكار في جميع مراكز المحافظة.