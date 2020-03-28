اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يوجه بتطهير وتعقيم محطة السكة الحديد ورفع الاشغالات

السبت، 28 مارس 2020 04:25 م
محافظ المنيا يوجه بتطهير وتعقيم محطة السكة الحديد ورفع الاشغالات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، باستكمال أعمال تطهير وتعقيم جميع المنشآت الخدمية والمصالح التى يتردد عليها المواطنون بشكل يومي، حيث كلف اليوم الوحدة المحلية ،بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برش وتعقيم محطة سكك حديد المنيا، وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم، لأعمال تطوير ميدان المحطة، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالى وحضارى وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

رافق المحافظ خلال جولته نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، محمد سيد رئيس مدينة المنيا، حيث شدد المحافظ على إنهاء أعمال تطوير الميدان وفقاً للخطة الزمنية المحددة تمهيداً لافتتاح الميدان أمام المواطنين.

ووجه المحافظ خلال جولته برفع كافة حالات الإشغال على جانبى الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين مع الاهتمام بحالة النظافة العامة وإحكام الرقابة على حركة السير المرورية داخل الميدان بالتنسيق مع إدارة المرور للتقليل من حدة الازدحام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات خاصة وقت الذروة.

وكان المحافظ قد تابع اليوم مع كافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك لتنفيذ أعمال الرش والتطهير لجميع المصالح والمنشات الحكومية والخدمية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات التعقيم للمنشآت الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي والمحلات والكافيتريات وجميع المنشآت والمؤسسات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء. كما شدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والسلع ومنع الاحتكار في جميع مراكز المحافظة.

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

ميدان المحطه

محطه المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة