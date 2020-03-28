محافظ المنوفية: حملات تموينية يومية على الأسواق لضبط المخالفين

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن شن حملات يومية على الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، يأتى هذا فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية،فى بيان له منذ قليل عن تحرير 150 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية عن اليوم 28 مارس أسفرت عن تحرير 35 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 115 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات آخري.

واضاف بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير 2 محضر جنح الشهداء ضد أصحاب محلات توزيع مواد غذائية وضبط 1000 كيس كاتشب، و 1000 كجم مستردة مجهولة المصدر، وكذا ضبط 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم محظور تداوله ومخصص لانتاج المخابز البلدية .

كما تم تحرير محضر بناحية النعناعية مركز أشمون ضد صاحب محل بقالة وضبط 500 كجم أرز مجهول المصدر، ومحضر أخر بناحية ميت خاقان بندر شبين الكوم ضد صاحب محل تغيير زيوت سيارات لقيامه بتجميع بنزين لإعادة بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح تم التحفظ على كمية قدرها 40 لتر بنزين مدعم من قبل الدولة .

و شدد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.