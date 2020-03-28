محافظ الشرقية: مخزون السلع الغذائية يكفى لأكثر من شهر

وأمر المحافظ فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بالمتابعة المستمرة للمخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية للمحافظة والتأكد من توافر الأرصدة الكافية امام المواطنين لسد احتياجاتهم اليومية مشددا على تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الاسواق وكافة الانشطة التجارية لضبط الاسعار واتخاذ الاجرءات القانونية حيال المخالفين وذلك ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة فى كافة القطاعات الخدمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا..

ومن جانبها اوضحت وكيل وزارة التموين، أنه يوجد بالمحافظة 2511 مخبز يعملون بكامل طاقتهم الإنتاجيه فيتم إنتاج 21 الف و167 رغيف خبز يومياً بمختلف مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة ، بالإضافه إلى يوجد مخزون إستراتيجى من السكر التموينى يقدر بحوالى 9215 طن يكفى لمده 28 يوما تقريبا ، مشيره إلى أنه يتم صرف السلع الأساسية للمواطنين بشكل يومى من "الخبز / القمح / الدقيق / اسطوانات البوتجاز/ المواد البترولية"، دون وجود أى معوقات أو أزمات أو نقص فى تلك السلع بنطاق المحافظة .

كما أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحه بالشرقية أنه تم رفع حالة الطوارئ والإستعدادات بالمحافظة بكامل طاقاتها وإمكانياتها وأجهزتها الطبية وأطقم الأطباء والتمريض لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتعامل السريع والفورى مع أى حالات إشتباه للإصابة بالفيروس ، لافتاً إلى ـنه يوجد بالمحافظة 78 مستشفى "عام/ خاص" بإجمالى 4822 أسرّة بالاضافه الى 632 أسرّة بالعناية المركزة، فيوجد 29 مستشفى عام تحتوى على عدد من الأسرّة تقدر ب 2500 أسرّة بالاضافه الى 302 أسرّة بالعناية المركزة ، كما انه يوجد 49 مستشفى خاص تحتوى على عدد من الأسرّة تقدر 2322 أسرّة بالاضافه الى 330 أسرّة بالعناية المركزة، بالاضافه الى انه يوجد 157 سيارة اسعاف بنظاق المحافظة.

ويطمئن محافظ الشرقية المواطنين على توافر جميع السلع الغذائية الاساسية والمستلزمات الطبية بكميات مناسبة بالاسواق لسد احتياجاتهم اليومية.

ويهيب المحافظ بالمواطنين أخذ الحذر من استغلال بعض التجار نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فيقوموا بالتلاعب بالاسعار أو احتكار بعض السلع مما يعرضهم للابتزاز موضحا انه تم التنبيه على وكيل وزارتى "التموين والصحة"، بشن وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز ومنافذ البيع والمحال التجارية والأسواق والصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال المخالفين.

وأكد المحافظ على استمرار الإجراءات الوقائية المُتخذة في المحافظة التي تضمنت أعمال التطهير بالمنشآت كافة والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق خطة الدولة للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على الصحه العامة للمواطنين.