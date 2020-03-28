كاريكاتير التايمز.. خدمة الصحة لحكومة بريطانيا: شكرا للتصفيق لكن نريد الحماية

كتبت رباب فتحى

سخر كاريكاتير صحيفة "التايمز" البريطانية من المبادرة التى أطلقت فى المملكة المتحدة بالمشاركة فى التصفيق للأطباء وللعاملين فى خدمة الصحة الوطنية.



كاريكاتير التايمز

وشارك فى هذه المبادرة الكثير من الرموز السياسية والاجتماعية فى البلاد، مثل رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذى خرج ليلة الخميس أمام دوانينج ستريت ليشارك فى التصفيق هو ووزير المالية ، وذلك قبل ساعات من إعلان إصابته بفيروس كورونا.

كما شارك دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وكايت فى المبادرة من خلال فيديو لأبنائهما وهم يشاركون فى مبادرة التصفيق.

وتقدم جونسون بالشكر لكافة العاملين فى الخدمة الصحية الوطنية، ونصح البريطانيين بالبقاء فى منازلهم لتقليل الضغط على العاملين هناك ، ولإنقاذ حياة الناس. وهو ما قام به، حيث عزل نفسه بعد إصابته ليعمل من المنزل. وبالمثل، أعلن وزير الصحة مات هانكوك أنه سيستمر فى عمله من المنزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

ولكن يظهر فى كاريكاتير التايمز طبيبة من خدمة الصحة الوطنية وقد ظهر عليها الإعياء لما تقوم به من جهود لعلاج المصابين بالفيروس، ولسان حالها يقول "شكرا على التصفيق ولكن ما نحن بحاجة إليه هو الحماية"، وظهر ورائها أعضاء الحكومة ونواب البرلمان وهم يصفقون لها.

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قالت إن بريطانيا تتجه لتجربة اختبارات فيروس كورونا لموظفي خدمة الصحة الوطنية في الخطوط الأمامية في نهاية هذا الأسبوع في محاولة لإعادتهم إلى العمل إذا جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية.

وأوضحت أنه بعد ذلك سيتم نشر الاختبارات على القوة العاملة الأوسع نطاقا ، حيث سيعود هؤلاء الذين تأتى نتيجة اختباراتهم سلبية إلى العمل.

يأتي ذلك بعد وفاة 181 شخصًا آخرين من كوفيد 19 في المملكة المتحدة في أكبر قفزة يومية حتى الآن ، مما يرفع عدد الوفيات إلى 759.