اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كارثة بإسرائيل.. خلل تقنى بوزارة الصحة يتسبب فى نتائج مضللة لتحاليل كورونا

السبت، 28 مارس 2020 04:09 م
كارثة بإسرائيل.. خلل تقنى بوزارة الصحة يتسبب فى نتائج مضللة لتحاليل كورونا فيروس كورونا
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الوفيات والإصابات، حيث بلغ عدد الوفيات لـ12 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات إلى 3460 حالة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن إصابة أجهزة استخراج نتائج التحاليل بفيروس ألكتروني أدى إلى تعطل ظهورها .

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية أن سبب التأخر في إظهار نتائج فحوصات كورونا، بسبب مشكلة  تقنية، موضحة أن وزارة الصحة، اكتشفت عطلا، وأن "العمل المخبري مستمر على ما هو عليه، فضلا عن إجراء فحوصات طبية لدى نجمة داوود الحمراء، حيث يعمل موظفو وزارة الصحة ورئاسة الحكومة، على حل هذا العطل خلال هذه الساعات".

 

وقال موريس دورمان، المسؤول المطلع على التفاصيل في وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه "تم اكتشاف عدد من المعطيات المتضاربة، بمعنى أن فحصا في وزارة الصحة يُعطي نتيجة إيجابية، ولكنه هو ذاته، يُظهر نتيجة سلبية لدى نجمة داوود الحمراء، وعليه، فقد تقرر إجراء فحص شامل، في جميع المختبرات، التي أصدرت معطيات عن الفحوصات التي أجريت الجمعة"، مضيفاً "نعتقد انه سيتم إصلاح العطل في غضون ساعات قليلة".

 

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة، بعد محادثة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رفع عدد الفحوصات إلى 30 ألفًا كل يوم، في غضون أسبوعين.

 

 وذكرت الوزارة أنها أجرت ما يقرب من 6000 اختبار يوميًا، مشيرة إلى أن العدد سيرتفع إلى حوالي 10000 فحص الأسبوع المقبل.

 

 

 


إسرائيل

فلسطين

فيروس كورونا

تل ابيب

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة