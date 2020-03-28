كارثة بإسرائيل.. خلل تقنى بوزارة الصحة يتسبب فى نتائج مضللة لتحاليل كورونا

كتب- هاشم الفخراني

في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الوفيات والإصابات، حيث بلغ عدد الوفيات لـ12 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات إلى 3460 حالة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن إصابة أجهزة استخراج نتائج التحاليل بفيروس ألكتروني أدى إلى تعطل ظهورها .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية أن سبب التأخر في إظهار نتائج فحوصات كورونا، بسبب مشكلة تقنية، موضحة أن وزارة الصحة، اكتشفت عطلا، وأن "العمل المخبري مستمر على ما هو عليه، فضلا عن إجراء فحوصات طبية لدى نجمة داوود الحمراء، حيث يعمل موظفو وزارة الصحة ورئاسة الحكومة، على حل هذا العطل خلال هذه الساعات".

وقال موريس دورمان، المسؤول المطلع على التفاصيل في وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه "تم اكتشاف عدد من المعطيات المتضاربة، بمعنى أن فحصا في وزارة الصحة يُعطي نتيجة إيجابية، ولكنه هو ذاته، يُظهر نتيجة سلبية لدى نجمة داوود الحمراء، وعليه، فقد تقرر إجراء فحص شامل، في جميع المختبرات، التي أصدرت معطيات عن الفحوصات التي أجريت الجمعة"، مضيفاً "نعتقد انه سيتم إصلاح العطل في غضون ساعات قليلة".

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة، بعد محادثة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رفع عدد الفحوصات إلى 30 ألفًا كل يوم، في غضون أسبوعين.

وذكرت الوزارة أنها أجرت ما يقرب من 6000 اختبار يوميًا، مشيرة إلى أن العدد سيرتفع إلى حوالي 10000 فحص الأسبوع المقبل.