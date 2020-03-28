فرنسا تطلق موقعا إلكترونيا لإجراء اختبارات كورونا وتقديم النصائح

كتب أحمد علوى

أطلقت وزارة الصحة الفرنسية موقع الكترونى لمساعدة الفرنسيين فى الإطمئنان على صحتهم من خلال تسهيل اجراء اختبار ميدانى وبكل مبسط لتقييم حالتهم المرضية، ومعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" أم لا.

كما يقدم الموقع الفرنسى ذاته عدد من النصائح في نهاية كل اختبار، بالإجراءات التي يجب اتخاذها وفق درجة الخطورة لكل حالة وفقا لنتيجة الاختبار.

وقالت السلطات الصحية فى فرنسا أن هناك حالة من القلق يعيشها الفرنسيين مما يجعل كل منهم يتوهم بعوارض المرض وإن لم يكن مصاباً، وبالتالي تنهال الاتصالات، من الأشخاص التى لا تستدعى حالتهم الصحية القلق، على خدمة المساعدة الطبية الطارئة، المعروفة في فرنسا باسم سامو (Samu)، فتحدث ضغط كبير على خطوط هواتفها الأرضية وتضيع الوقت وتبطئ عمليات التدخل السريع التي من شأنها أن تنقذ حياة الكثيرين.

ومن اجل التخفيف من ذلك الضغط قرر السلطات الصحة فى فرنسا إنشاء الموقع الإلكتروني maladiecoronavirus.fr ووضع في خدمة الفرنسيين لطمأنتهم من جهة ولاستباق الأمور من جهة أخرى.

وتم تصميم الموقع وفق آخر التقنيات المعلوماتية الحديثة بالتعاون مع أطباء اختصاصيين ومع معهد باستور (Pasteur) المختص بعلم الأحياء والجراثيم واللقاحات، كما يمكن لزائر الموقع، الذي يشكو من عوارض مرضية معينة، أن يقوم باختبار تمهيدي يقيم حالته، وما عليه فقط إلا ملىء استمارة مؤلفة من ثلاثة وعشرين سؤال.

وتركز على الاسئلة على البيانات التالية، العمر والوزن وطول القامة، درجات الحرارة وما يرافقها من تعرق وارتعاش، السعال الحاد الذي تتصاعد حدته تدريجياً، فقدان حاستي الشم والذوق، ألم في الحلق، الإسهال في الأربع والعشرين ساعة التي تسبق العوارض، تعب غير طبيعي، فقدان الشهية وعدم القدرة على الأكل والشرب، صعوبة في التنفس عند الكلام أو عند القيام بمجهود خفيف، المشاكل الصحية كارتفاع في ضغط الدم وأمراض القلب والكبد وفشل الكلى والسكري أو مشاكل في الرئتين إضافة إلى الأمراض الخطرة كالسرطان وأمراض جهاز المناعة، الأدوية التي يتناولها المريض والتي تخفّف من قدرة الجسم على محاربة الفيروسات والجراثيم.

بعد ملأ الاستمارة، ينتظر المريض بضع لحظات قبل الحصول على النتيجة، وينصح المريض، وفق تقييم حالته باتخاذ إجراءات ثلاثة:

- البقاء في المنزل واحترام العزل الصحي الإلزامي إذا كانت الحالة لا تستدعي القلق.

- معاينة الطبيب المعالج إذا كانت العوارض متقدّمة لكنّها لا تتطلّب تدخلاً طبياَ مكثّفاً.

- الاتصال بالإسعاف والتوجه إلى الطوارئ في أقصى سرعة إذا كانت العوارض متقدّمة وتشكلّ خطراً على حياة المريض.