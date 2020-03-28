غرفة عمليات التموين بالمنيا تتابع انتاج الخبز وتوزيعه على المواطنين.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

تابعت غرفة العمليات بمديرية تموين المنيا اليوم عمل المخابز وانتاج الخبز وتوزيعه على المواطنين، وذلك من خلال التقارير اليومية التى تتلقاها غرفة العمليات من جميع الإدارات، حيث اكد التقرير الصادر اليوم السبت أنتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما تم انتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر ويوجد اقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف او زحام.

وشدد الدكتور محموديوسف وكيل وزارة وزير التموين والتجارة الداخلية ، على قيام كافة مديري الإدارات التموينية بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية مراعاة عدم غلق محال بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذي ينص عليه القرار، وكذا السماح بعمل كافة مصانع الأغذية بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا أيضاً الى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم لتتمكن من القيام بعملها.

وأضاف وكيل الوزارة ، أن الكتاب الدوري الصادر عن رئيس الوزراء تضمن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه، وانه لابد من التوصل الى آلية سريعة للتعامل مع سيارات شركات الأغذية أو الحاصلات الزراعية لضمان استمرار دورة توفير السلع الرئيسية.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تعمل في جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وعلي استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا شدد على تكثيف الحملات الرقابية والتنسيق الكامل بين الاجهزة الرقابية التموين وجهاز حماية المستهلك والغرفه التجارية ،للتصدى بكل حسم لمخاولات رفع الاسعار من بعض التجار معدومى الضمائر ، وذلك فى ظل الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كرونا المستجد.