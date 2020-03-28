ضبط 42 قضية تموينية بسوهاج من بينها محل لبيع الأعشاب بدون ترخيص

وتم ضبط رامز ز ه س 23 سنة صاحب محل بقالة يقيم دائرة قسم جرجا لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط عدد " 15 " علبة سجائر .

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 8 " ضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 4 " قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية جاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثله .