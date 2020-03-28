ضبط 42 قضية تموينية بسوهاج من بينها محل لبيع الأعشاب بدون ترخيص

وجهت إدارة مباحث التموين بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، حملة مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 42 قضية تموينية من بينها سيف الإسلام ف ع 40 سنة صاحب محل لبيع الأعشاب الطبيعية والعلاج بالحجامة - يقيم دائرة قسم طهطا لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط " 245 " قطعة أدوات حجامه ، " 160 " عبوة أعشاب وعسل -
وتم ضبط رامز ز ه س 23 سنة صاحب محل بقالة يقيم دائرة قسم جرجا لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط عدد " 15 " علبة سجائر .
وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 8 " ضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 4 " قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية جاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثله .
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