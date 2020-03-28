صور.. مستشفى الصدر بقنا تنُهى استعداداتها لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا

قنا - وائل محمد

أنهت مستشفى الصدر، بمحافظة قنا، تجهيزاتها لاستقبال حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبهة وتخصيص مستشفيات الصدر والحميات على مستوى المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه، وعزلها والتعامل معها طبقاً للبروتوكول العلاجى والوقائى، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع انتشار العدوى.



من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا، وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بضرورة الابتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام، وأكد محافظ قنا، على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى، ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه.



ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع، وعدم شرب الشيشة فى المقاهى، كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة، وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع. مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.



وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس.



والجدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد، بين مواطنيها، حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.



كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات، المحاكم، السجون، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخرى.



استعداد مستشفى الصدر بقنا لاستقبال الاشتباه بحالات كورونا



استعداد مستشفى الصدر بقنا لاستقبال الاشتباه بحالات كورونا