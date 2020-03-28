اليوم السابع
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صور.. زحام على السوبر ماركت قبل ساعات من تطبيق حظر التجول فى زيمبابوى

السبت، 28 مارس 2020 07:00 م
صور.. زحام على السوبر ماركت قبل ساعات من تطبيق حظر التجول فى زيمبابوى زحام قبل ساعات من تطبيق حظر التجول بزيمبابوى
كتب محمود رضا الزاملى _ رويترز

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نظم المواطنون فى زيمبابوى طوابير أمام السوبر ماركت بالعاصمة هرارى، اليوم السبت، بالتزامن مع اعلان الحكومة حظر التجول وإغلاق البلاد لمدة 21 يوما.

وقال رئيس زيمبابوى إمرسون منانجاجوا، إن بلاده ستفرض إغلاقا على مستوى البلاد لمدة 21 يوما اعتبارا من يوم الاثنين للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال منانجاجوا إن المسؤولين فى الدولة والعاملين فى مجال الصحة وحدهم سيتم إعفاؤهم من الإغلاق، وسجلت زيمبابوى خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس منها حالة وفاة واحدة.

 كما سبق وان اعلن وزير الصحة فى زيمبابوى، تسجيل أول وفاة لمريض بفيروس كورونا ، وحث المواطنين على الهدوء، وقال الوزير أوباديا مويو إن المتوفى رجل يبلغ من العمر 30 عاما كان قد سافر مؤخرا إلى الخارج وكان يعانى من ظروف صحية خطيرة أخرى فى نفس الوقت.

 وأضاف مويو للصحفيين فى هارارى "كان يعانى من ظروف صحية خطيرة بنفس الوقت، مما جعله عرضة للخطر. أود أن أطالب الأمة بتفادى الذعر بسبب هذه الوفاة" وحث كل من كانوا على اتصال بالمتوفى على التوجه للفحص الطبي

العشرات أمام السوبر ماركت
العشرات أمام السوبر ماركت

 

العشرات يصطفون أمام السوبر ماركت
العشرات يصطفون أمام السوبر ماركت

 

سيدة تجر عربة التسوق قبل ساعات من تطبيق حظر التجول
سيدة تجر عربة التسوق قبل تطبيق الحظر

 

عربات التسوق مليئة بالمنتجات
عربات التسوق مليئة بالمنتجات

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

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