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صور.. الحماية المدنية بدمياط تطهر وتعقم 5 مناطق بمختلف أنحاء المحافظة

السبت، 28 مارس 2020 04:00 م
صور.. الحماية المدنية بدمياط تطهر وتعقم 5 مناطق بمختلف أنحاء المحافظة تطهير شوارع دمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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شاركت إدارة الحماية المدنية بمحافظة دمياط ، برئاسة العميد محمد حسن ، مدير إدارة الحماية المدنية ، اليوم السبت ، فى تطهير وتعقيم 5 مناطق بمختلف أنحاء المحافظة ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس " كورونا " المستجد .

وقامت سيارات الإطفاء ، برش مناطق " منية دمياط ، والعنانية ، والشعراء ، ورأس البر ، وفارسكور " ، وذلك بخليط من المياه والكلور، فى ظل إشادة من المواطنين بالجهود التى يقوم به رجال الحماية المدنية فى دمياط ، للوقاية من فيروس كورونا المستجد

كما واصلت فرق إدارة مكافحة القوارض والحشرات ، ومكافحة ناقلات الأمراض بالمحافظة ، بتطهير جميع المنشآت الحكومية ، والمتنزهات ، والأماكن السياحية ، ودور العبادة ، والمنشآت التعليمية والأسواق

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء ، بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا ، لمدة أسبوعين ، كا إجراءات احترازية لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى .

كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى ، توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا ، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها .

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

تطهير قرى دمياط (1)
تطهير قرى دمياط

 

تطهير قرى دمياط (2)
تطهير قرى دمياط 

 

تطهير قرى دمياط (3)
تطهير قرى دمياط

 

تطهير قرى دمياط (4)
تطهير قرى دمياط 

 

 

 


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الحماية المدنية بدمياط

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